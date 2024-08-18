Половина немцев оказались не готовы к использованию цифрового евро

ЕЦБ рассчитывает запустить цифровой евро к 2025 году. 59% опрошенных немцев заявили, что никогда о нем не слышали, большинство обеспокоены по поводу безопасности платежей. Регулятор обещал высокую конфиденциальность данных

Фото: Hannelore Foerster / Getty Images

Около половины жителей Германии, крупнейшей экономики Европы, даже не представляют, как использовать цифровой евро, пишет Bloomberg. Евросоюз рассчитывает запустить эту валюту в конце 2025 года.

Агентство ссылается на опрос от компании forsa, который был проведен в апреле по заказу Федерального банка Германии. В нем приняли участие 2012 человек. Из них готовность к использованию цифрового евро выразили 50% участников. 59% опрошенных никогда о нем не слышали.

Большинство участников, согласно исследованию, обеспокоены по поводу конфиденциальности платежей. Как пишет Bloomberg, одна бывшая сотрудница банка сказала, что из-за карточных и онлайн-платежей у нее появилось ощущение, что она не больше не контролирует свои расходы. Некоторые считают, что цифровая валюта может сделать Германию «опасно зависимой от технологий».

При этом молодые немцы проще относятся к вопросам конфиденциальности: только 10% граждан в возрасте о 18 до 24 лет отказались бы предоставлять персональные данные в интернете, даже для улучшения качества обслуживания.

Европейский центральный банк в январе 2023 года обещал, что сохранение конфиденциальности будет заложено в цифровом евро по умолчанию. Регулятор отмечал, что данные о средствах людей, истории их транзакций или схемах платежей будут доступны только посредникам (частным банкам) для соблюдения нормативных требований. В ЕЦБ считают, что выпуск цифрового евро укрепит стратегическую автономию Еврозоны, повышая ее независимость от неевропейских платежных решений. Также он призван повысить экономическую эффективность, ограничивая количество злоупотреблений на рынке.

Президент Бундесбанка Йоахим Нагель считает, что пожилых немцев можно убедить в преимуществах цифрового евро. «Хотя я не могу убедить свою 92-летнюю мать, старшее поколение, к которому я скоро присоединюсь, когда мне будет за 60, в наши дни настолько подковано в цифровых технологиях, что мне, честно говоря, больше не нужно к ним обращаться», — говорил он в июле.