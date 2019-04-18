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Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
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Финансы ,  
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Курс евро впервые почти за год опустился до 72 руб.
В последний раз европейская валюта торговалась на таких отметках в конце мая 2018 года. Европейская валюта слабеет на фоне данных о сокращении промышленного производства в еврозоне
Фото: Владислав Шатило / РБК

На торгах в четверг на Московской бирже курс европейской валюты в моменте опустился ниже 72 руб. — до 71,99 руб., свидетельствуют данные торгов. 18 апреля торги начались на отметке 72,37 руб. (предыдущий торговый день закончился на отметке 72,1 руб.).

Европейская валюта дешевеет весь день, в целом нисходящий тренд сохраняется по меньшей мере с 15 апреля.

В последний раз курс евро находился на отметке ниже 72 руб. 25 мая 2018 года.

Американская валюта торгуется на отметке около 63,95 руб., торги в четверг стартовали с отметки 64,09 руб., в среду они завершились на отметке 63,84 руб.

Среди причин укрепления рубля аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в разговоре с РБК назвал сезонный фактор (весной обычно меньше объемы импорта) и рост цен на нефть и другое сырье. «В целом платежный баланс хороший, еще не начался туристический сезон — нет спроса на туристические услуги. Платежи по внешнему долгу сейчас минимальные за много лет, и в 2019 году они будут достаточно низкие», — сказал эксперт.

На динамику рубля влияет и снижение санкционных рисков. «Санкции США не были приняты, а новая версия законопроекта DASKA гораздо более мягкая, там нет драконовских мер. По совокупности факторов рубль укрепляется», — заметил эксперт. По оценкам «Открытие Брокер», доллар может опуститься до 61–62 руб., сопоставимая динамика будет и по евро (72–73 руб.). «Возможно, мы увидим пик укрепления, когда будут итоги переговоров США с Китаем, — мы считаем, что это будет через месяц-полтора», — отметил эксперт, добавив, что затем может начаться ослабление курса рубля.

Экономика еврозоны в апреле просела, объем промышленного производства сокращается третий месяц подряд, прежде всего в Германии, отмечало утром в четверг агентство Bloomberg. «Общая картина такая, что экономика еврозоны переживает худший период роста с 2014 года», — отмечалось в статье.

Деловая активность в еврозоне продемонстрировала в апреле минимальный рост на фоне слабого спроса, пишет Reuters.

Авторы: Андрей Гатинский, Павел Казарновский
Теги: курс евро
Зеленая экономика: глобальные экономические тренды в новом проекте РБК Все материалы
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