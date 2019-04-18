Курс евро впервые почти за год опустился до 72 руб.

Курс евро впервые почти за год опустился до 72 руб.

В последний раз европейская валюта торговалась на таких отметках в конце мая 2018 года. Европейская валюта слабеет на фоне данных о сокращении промышленного производства в еврозоне

Фото: Владислав Шатило / РБК

На торгах в четверг на Московской бирже курс европейской валюты в моменте опустился ниже 72 руб. — до 71,99 руб., свидетельствуют данные торгов. 18 апреля торги начались на отметке 72,37 руб. (предыдущий торговый день закончился на отметке 72,1 руб.).

Европейская валюта дешевеет весь день, в целом нисходящий тренд сохраняется по меньшей мере с 15 апреля.

В последний раз курс евро находился на отметке ниже 72 руб. 25 мая 2018 года.

Американская валюта торгуется на отметке около 63,95 руб., торги в четверг стартовали с отметки 64,09 руб., в среду они завершились на отметке 63,84 руб.

Среди причин укрепления рубля аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в разговоре с РБК назвал сезонный фактор (весной обычно меньше объемы импорта) и рост цен на нефть и другое сырье. «В целом платежный баланс хороший, еще не начался туристический сезон — нет спроса на туристические услуги. Платежи по внешнему долгу сейчас минимальные за много лет, и в 2019 году они будут достаточно низкие», — сказал эксперт.