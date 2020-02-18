Эксперты назвали основные способы взлома российских банков

Проблема QWERTY и 123456 Подавляющее большинство успешно подобранных в ходе тестов паролей были составлены предсказуемым образом: при имитации атаки из интернета половина приходилась на различные комбинации месяца или времени года с цифрами, обозначающими год, например, Fduecn2019 (латинский набор слова «август») или Зима2019, на втором месте по распространенности оказались пароли типа 123456, 1qaz! QAZ, Qwerty1213. Во внутренней инфраструктуре каждого второго банка использовались различные словарные комбинации для паролей, например, admin123, или пароли, состоящие из соседних клавиш, такие как QAZ2wsx. В рамках одного домена могло быть множество, вплоть до нескольких сотен, пользователей с одинаковым паролем, так в одном из банков было подобрано более 500 учетных записей с паролем qwerty123 для доменных учетных записей.

Что выявили атаки снаружи

Новое тестирование показало, что хакеры могут проникнуть из интернета в локальную сеть семи из восьми банков. Общий уровень защищенности шести банков от хакерских атак специалисты оценили как крайне низкий, одного банка как низкий. И только один банк получил оценку выше среднего.

Хакеры могут использовать несколько различных способов для проникновения в локальную сеть банка: в среднем злоумышленнику для этого требуется всего два шага (максимум — пять; минимум — один). В одном из банков эксперты Positive Technologies обнаружили следы более ранней реальной хакерской атаки, которую банк не смог выявить.

В большинстве случаев (44%) хакеры могут попадать во внутреннюю сеть банка через уязвимость веб-приложений. Для такой атаки, например, необходимо иметь личный кабинет в банке, доступ к которому хакер может получить путем подбора паролей реальных пользователей. В некоторых системах также можно просто зарегистрировать нового пользователя, используя встроенные механизмы приложения.

В 25% случаев хакеры попадали во внутреннюю сеть банка с помощью подбора учетной записи сотрудника организации для удаленного управления, еще в 25% использовали недостатки конфигурации с уязвимостями программного обеспечения, в оставшихся 6% — «уязвимости нулевого дня» (недостатки в ПО или вирусы, против которых еще не разработаны защитные механизмы).

В четырех банках специалистам удалось скомпрометировать учетные записи сотрудников (подключиться к почтовому ящику этого сотрудника, читать его почту и отправлять письма от его имени), еще в четырех — установить контроль над веб-приложением, в трех — провести атаки на посетителей сайтов, в двух — установить контроль над веб-сервером.

Что удалось при атаках изнутри

Семь из десяти внутренних атак по получению контроля над инфраструктурой стали успешным продолжением атак из интернета, указывается в отчете Positive Technologies. В среднем атака изнутри на банк состояла из восьми шагов (минимально — два, максимально — 15). Тестирование показало, что хакеры могут получить доступ к банкоматам, рабочим станциям топ-менеджеров, серверам карточного процессинга, центрам управления антивирусной защитой.

Большинство выявленных векторов для атак изнутри были сложны в реализации, указали эксперты, девять из них характеризовались высокой сложностью, пять — средней, а еще пять — низкой. «Для проведения сложной атаки злоумышленнику необходимо обладать высокой квалификацией и понимать, как обойти различные системы защиты. При этом в восьми банках существовал одновременно и альтернативный способ атаки, более простой в реализации, для которого нарушителю достаточно было бы обладать базовыми навыками, использовать общедоступные инструменты и эксплойты (программы, использующие уязвимости в ПО)», — подчеркивают авторы исследования.

Большинство успешных атак (49%) удалось реализовать с помощью легитимных действий в системах (разрешенные действия, которые позволяли получать несанкционированный доступ или нужную информацию). В 14% использовался подбор учетных данных сотрудников банка, в 13% — архитектурные особенности операционной системы.

Насколько защищены банки

Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов считает, что крупные российские банки «очень хорошо защищены от кибератак» и постоянно совершенствуют свои системы безопасности. Но зачастую злоумышленники используют уязвимости в бизнес-приложениях, которые разработала сама организация, а также в необновленных версиях широко использующегося ПО, объясняет он: «Например, в конце 2019 года мы расследовали серию атак, где использовалась уязвимость в VPN-решениях. Несмотря на то что брешь была обнаружена еще весной 2019 года, многие компании не установили необходимое обновление, чем и воспользовались злоумышленники». Кроме того, хакеры атакуют партнеров и поставщиков банков, где могут не соблюдаться базовые правила кибербезопасности.

Уровень готовности банков к инцидентам в сфере кибербезопасности вырос за прошлый год, говорит глава Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Валерий Баулин. Отрасль «старается работать на опережение, используя инструменты раннего предупреждения кибератак», добавляет он: речь идет не только о технологической инфраструктуре, но и об уровне компетенции сотрудников.

Из-за улучшения банками систем безопасности русскоязычные группировки хакеров все чаще атакуют зарубежные кредитные организации, отмечает Голованов: они переключаются на банки в Азии, Африке и Латинской Америке. Об этом же сообщали и специалисты Group-IB: отработав техники взлома на домашних регионах, хакеры пошли дальше. С другой стороны, российским банкам стоит ждать атак от нового поколения взломщиков, отмечали в компании.