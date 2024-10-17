Т-Банк запустил проект «Кибершквал» для нейтрализации финансовых пирамид

Проект призван выявлять в интернете сайты потенциальных лжеброкеров и финансовых пирамид, отправлять на них заявки под видом клиентов и отвлекать мошенников. Параллельно страницы отправляются на проверку в банк

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Т-Банк создал проект «Кибершквал» — платформу специальных ботов для борьбы с мошенничеством в инвестициях и финансовыми пирамидами. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Проект создан на базе собственных разработок компании в области искусственного интеллекта и голосовых помощников. Его ключевая задача — заставить лжеброкеров потратить их рабочее время на разговоры с ботами, которых можно принять за потенциальных клиентов, заинтересованных в инвестициях, сказано в сообщении.

Технология на основе искусственного интеллекта будет сканировать интернет-пространство и искать сайты, рекламирующие псевдо-инвестиции, объяснили в Т-Банке.

ML-модель сканера обучена выявлять признаки сайтов лжеброкеров и финансовых пирамид на 20 тыс. подобных страниц. Среди сканируемых критериев:

наличие «запасных» сайтов на случай блокировки основных;

отсутствие на страницах конкретики об инвестициях;

обещания сверхвысоких доходов, отсутствия инвестиционных рисков, мгновенных выплат и т.д.

Подозрительные страницы сканер отправит на дополнительную проверку в Т-Банк, чтобы подтвердить или опровергнуть признаки мошенничества.

Боты будут нейтрализовывать лжеброкеров, создавая большое количество заявок на бесплатную консультацию или обратный звонок под видом потенциальных жертв на сайтах с явными признаками мошенничества, а затем отвечать на звонки.

В октябре 2023 года Минфин сообщил о росте числа обращений граждан, обманутых «лжеброкерами». Мошенники предлагают открыть «брокерский счет» через интернет, обещая «заработать значительные суммы денег всего за короткий промежуток времени», предупредили в ведомстве. Впоследствии мошенники могут требовать открывать дополнительные счета, переводить средства сторонним лицам или вносить дополнительные вложения.