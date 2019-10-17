СМИ узнали о приглашении Кудрина и Зубкова в суд по делу Пугачева

СМИ узнали о приглашении Кудрина и Зубкова в суд по делу Пугачева

Слушания пройдут в Париже в первой половине ноября. Экс-банкир Пугачев пытается отсудить у России $12 млрд

Сергей Пугачев (Фото: John Schults / Reuters)

Главу Счетной палаты Алексея Кудрина и председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова пригласили в суд Парижа выступить на слушаниях по делу бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ходом судебного разбирательства.

Бывший глава Межпромбанка и экс-сенатор Пугачев с 2015 года пытается в международном арбитраже отсудить у России $12 млрд. В такую сумму экс-банкир оценил ущерб, который, по его мнению, причинили ему действия российских властей по экспроприации его активов.

По информации собеседников The Bell, вместе с Кудриным и Зубковым приглашение направлено инвестбанкиру Оксане Рейнхард. Всех троих, по информации источников, попросила вызвать сторона истца. Речь идет не об обязательном приказе явиться в суд, а лишь о приглашении. Подобные приглашения не обязательны к исполнению, замечает один из собеседников. Один из источников сказал, что все трое приглашены как свидетели, однако другой источник утверждает, что в приглашении не сказано, вызывают ли их именно в таком качестве.

По данным The Bell, Кудрина и Зубкова приглашают рассказать о проекте «Красная Площадь» (строительный проект по адресу Красная площадь, 5, где предполагалось возвести элитную гостиницу и жилье), который, как утверждал Пугачев, закончился экспроприацией его активов.

Заседание, куда приглашены Кудрин, Зубков и Рейнхард, пройдет в первой половине ноября в Париже, добавляет издание. Представитель Кудрина отказался от комментариев РБК. РБК направил запрос Рейнхард, а также в «Газпром».