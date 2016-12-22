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Visa объяснила новые требования для всех банкоматов в России
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Visa объяснила новые требования для всех банкоматов в России
Финансы, 13:33
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Visa объяснила новые требования для всех банкоматов в России
Требования по приему бесконтактных карт с технологией NFC во всех банкоматах объясняются сложившимся на российском рынке трендом, объяснили в Visa. Всего за два года доля бесконтактных платежей подскочила с 2 до 42%
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В компании Visa подтвердили РБК, что платежная система потребовала добавить функцию обработки бесконтактных банковских карт (Near field communication, NFC) во все банкоматы, которые будут устанавливаться в России с 2020 года. Это требование отражает существующий тренд на развитие бесконтактных платежей и является элементом программы развития компании.

«Компания Visa регулярно совершенствует функционал платежной инфраструктуры. В этом году Visa объявила о запуске очередной программы мер, которая позволит нам в партнерстве с финансовыми организациями создать необходимые условия для развития электронной коммерции», — сообщили в пресс-службе Visa.

В компании отметили, что доля бесконтактных платежей в России непрерывно растет быстрыми темпами. Так, за последние два года доля подобных транзакций возросла с 2 до 42%.

«Развитие бесконтактных платежей, в том числе и бесконтактных банкоматов, является одним из элементов программы Visa, что отражает текущий тренд на российском платежном рынке», — подчеркнули в пресс-службе.

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Ранее о требовании Visa по установке банкоматов, способных принимать бесконтактные карты и устройства, сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники в банковских кругах. По оценке одного из собеседников издания, начальника управления развития систем самообслуживания Альфа-банка Максима Дарешина, стоимость переоборудования каждого банкомата составляет порядка $100.

Планы по добавлению на все банкоматы функции приема карт с помощью технологии NFC уже подтвердили представители Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка и других финансовых организаций.

Авторы: Екатерина Литова, Георгий Тадтаев.
Теги: Visa , банкоматы
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