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ЦБ отозвал лицензию у московского банка
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ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Финансы, 09:11
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ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Центробанк отозвал лицензию у Московского вексельного банка, руководство которого не смогло исполнить требования регулятора о нормализации работы. Банк занимал 419-е место в банковской системе России
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России отозвал лицензию у Московского вексельного банка, сообщается на сайте ЦБ.

«Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России», — сообщает регулятор.

За последний год ЦБ четырежды применял в отношении банка различные «меры надзорного воздействия», в том числе такие, как ограничение вкладов населения. Однако собственники и руководители банка не предприняли «действенных мер» по нормализации его работы, поэтому регулятор пришел к заключению, что деятельность финансовой организации угрожает интересам акционеров и вкладчиков.

В банк назначена временная администрация. «Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены», — подчеркивает ЦБ.

Банк на 1 августа занимал 419-е место в банковской системе России по величине активов.

АКБ «Московский вексельный банк» (АО) — участник системы страхования вкладов. Соответствующий закон предусматривает выплату его вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, страхового возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.

Выплаты вкладчикам банка начнутся не позднее 31 августа 2018 года, говорится в сообщении на сайте АСВ. Для оперативного приема заявлений граждан о выплате компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 23 августа.

Автор: Наталья Демченко.
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