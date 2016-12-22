Глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн объявил об уходе в отставку

Инвестиционный банк Goldman Sachs покинет председатель совета директоров, гендиректор Ллойд Бланкфейн. Его преемником станет Дэвид Соломон, который сейчас занимает пост президента и исполнительного директора

Ллойд Бланкфейн (Фото: Michael Nagle / Bloomberg)

Председатель совета директоров и гендиректор одного из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн объявил, что уходит в отставку с обоих постов. После ухода на пенсию он будет назначен старшим председателем инвестбанка.

Должность гендиректора Бланкфейн оставит 30 сентября, а с поста председателя совета директоров инвестиционно-банковской группы уйдет в конце 2018 года.

Совет директоров Goldman Sachs одобрил кандидатуру Дэвида Соломона, президента и главного операционного директора Goldman Sachs, в качестве преемника Бланкфейна на обеих должностях. Свои обязанности в новом качестве он начнет исполнять с 1 октября 2018 года.

Бланкфейн поблагодарил своих коллег и клиентов Goldman Sachs за поддержку и возможность продуктивно работать в компании, а также сказал слова одобрения Дэвиду Соломону. «Наша фирма продемонстрировала большую жизнестойкость и силу за последние 12 лет», — заявил Бланкфейн. По его словам, Goldman Sachs продолжит работать под управлением правильного человека и получать лучшие результаты в отрасли.

Бланкфейн стал гендиректором и председателем совета директоров Goldman Sachs 31 мая 2006 года, он руководил инвестиционным банком и во время ипотечного кризиса 2007–2008 годов. В сентябре 2015 года у Бланкфейна выявили рак крови, лимфому. Тогда он сообщил, что болен легкой формой заболевания и намерен и далее руководить банком.

Дэвид Соломон работает в Goldman Sachs с 1999 года. В 2006–2016 годах он занимал должность соруководителя отделения глобального инвестиционного банкинга Goldman Sachs, а с 2016 года является президентом и одним из исполнительных директоров Goldman Sachs.

В марте 2018 года The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на свои источники, что Бланкфейн собирается уйти в отставку до конца 2018 года.

Об отставке Бланкфейна было объявлено вместе с раскрытием информации о доходах банка за второй квартал 2018 года, который показал прибыль $2,5 млрд и доход в $9,4 млрд — оба этих показателя значительно выше, чем за второй квартал прошлого года, отмечает WSJ.