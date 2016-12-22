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Сбербанк вдвое увеличит выплаты по дивидендам
Финансы, 14:56
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Сбербанк вдвое увеличит выплаты по дивидендам
Сбербанк выплатит дивиденды в размере 12 руб. на акцию, это вдвое превышает уровнь 2016 года, сообщил глава банка Герман Греф
Герман Греф (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам утвердить решение о выплате дивидендов за 2017 год в объеме 271 млрд руб., сообщил журналистам председатель правления Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент РБК.

«Были утверждены уровни оплаты дивидендов, которые будут представлены к годовому собранию акционеров, — уточнил Греф после заседания набсовета банка. — Выплаты составят 271 млрд руб., или 12 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию, это увеличение выплат ровно в два раза».

По словам главы Сбербанка, названный уровень дивидендов составит 36,2% от суммы чистой прибыли группы по МСФО, или 41,5% от прибыли по российским стандартам по ПАО «Сбербанк». 

Рынок позитивно отреагировал на новость о дивидендах Сбербанка — к 15:00 его акции на Московской бирже прибавили 6,21%.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38,2%, до 748,7 млрд руб. (в 2016 году она составляла 541,9 млрд руб.). Прибыль на обыкновенную акцию в 2017 году составила 34,58 руб., увеличившись на 38,3% по сравнению с 2016 годом.

По итогам 2016 года Сбербанк выплатил акционерам дивиденды в размере 6 руб. на акцию. Общий размер дивидендных выплат составил 135,5 млрд руб., или 25% от чистой прибыли банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

В декабре 2017 года Сбербанк представил стратегию развития до 2020 года, в рамках которой банк поставил перед собой цель увеличить чистую прибыль до 1 трлн руб. к 2020 году, а также довести долю дивидендных выплат до 50%. «В начале 2020 года, если Господь Бог будет с нами и мы выполним все наши планы, мы сможем платить дивиденды 50% и выше», — говорил Греф, представляя стратегию.

Автор: Анастасия Криворотова.
Теги: Герман Греф , дивиденды , Сбербанк
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