В России появились первые видеобанкоматы

ВТБ установил в России первые банкоматы с видеосвязью, способные играть роль банковских миниофисов. Часть российских банков также изучает внедрение этого популярного в Китае сервиса, а несколько уже признали его бесперспективным

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ВТБ установил первые в России видеобанкоматы, пользователи которых могут получить онлайн-консультацию сотрудника контакт-центра банка, рассказал РБК представитель ВТБ. Новые банкоматы выполняют функции обычных банкоматов (прием и выдача наличных, переводы средств, изменение пин-кода, запрос баланса или мини-выписки), а также оснащены экраном и комплектом оборудования для видеоконсультации. Такой банкомат, по оценке ВТБ, выполняет более 90% стандартных услуг менеджеров в офисах. Поставщиком устройств и программного обеспечения стала китайская GRG Banking.

После завершения тестового периода банк планирует расширить перечень услуг и увеличить число видеобанкоматов. Пока они работают в двух отделениях ВТБ в Москве — в торговом центре «Афимолл» и возле станции метро «Цветной бульвар». По мнению старшего вице-президента ВТБ Мигеля Маркарянца, технология будет востребована в отдаленных точках, так как позволит клиентам получать привычные банковские услуги полностью в дистанционном режиме.Технология должна сократить расходы банка, в том числе на трансформацию отделений, рассчитывают в ВТБ.

Новшество из Китая

Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова. Как правило, на основе видеобанкоматов создаются полноценные банковские мини-офисы — на текущий момент в мире действует более 2 тыс. таких устройств, большая часть из которых — в Китае, добавляет член правления, операционный директор Почта Банка Елена Мохначева. Такие банкоматы могут выпускать карты, выдавать кредиты, а также с помощью биометрии идентифицировать действующих клиентов и оформлять новых, указывает она.

Основное преимущество видеобанкоматов — более низкие расходы по сравнению с содержанием отделения, говорит Шароватова: «В мире подобные миниофисы без сотрудников, оснащенные видеобанкоматом, открывают в основном средние и небольшие банки. Для них это хорошее решение для увеличения уровня проникновения на рынок». Крупные банки могут использовать подобную технологию как для оптимизации офисов в отдаленных районах или зонах с низким трафиком, так и для расширения сети присутствия, отмечает эксперт. В Китае, по оценке Мохначевой, такими банкоматами в основном пользуются люди среднего и старшего возраста.