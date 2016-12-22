В банке «Российский капитал» сменят руководство

Предправления кредитной организации Михаил Кузовлев станет главой совета директоров, оперативным управлением займется замгендиректора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, которое в декабре выкупило 100% акций банка

Михаил Кузовлев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Председатель правления банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев оставит свой пост. Об этом РБК рассказал источник на банковском рынке. Представитель АИЖК подтвердил эту информацию. Источник РБК в «Российском капитале» уточнил, что банкир планировал отойти от оперативного управления банком.

Михаил Кузовлев возглавит совет директоров банка. Вместо него предправления банка станет ​заместитель генерального директора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Артем Федорко, рассказали источники. В декабре 2017 года АИЖК стало собственником 100% акций банка «Российский капитал».

Позже пресс-служба «Российского капитала» также подтвердила РБК информацию о грядущих кадровых перестановках в руководстве. Организация уточнила, что избрание Федорко новым председателем правления состоится в пятницу, 19 января, на заседании совета директоров.

«Данные кадровые изменения — моя инициатива, — приводит слова Кузовлева пресс-служба организации. — Бизнес банка полностью интегрируется с АИЖК под единым брендом ДОМ.РФ. <...> В банк переходит весь ипотечный бизнес АИЖК, и логично, что оперативное управление этими процессами будет возложено на Артема Федорко как представителя руководящего блока Агентства ипотечного жилищного кредитования. Я в свою очередь никуда из банка не ухожу, но как председатель Совета директоров больше буду заниматься вопросами стратегического управления».

Михаил Кузовлев, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, сосредоточится также на решении проблем строительной группы компаний девелопера СУ-155, финансовым оздоровлением которого занимался «Российский капитал». Газета указывает, что новому предправления банка придется провести оптимизацию в организации, например, сократить численность персонала почти вдвое — с 4,3 тыс. человек в 2017 году до 2,3 тыс. в 2018-ом. Кадровые изменения могут произойти и в топ-менеджменте. Помимо этого он также планирует закрыть часть отделений банка, оставив только эффективные точки.

После перехода «Российского капитала» в состав единого института развития в жилищной сфере и в полную собственность АИЖК 26 декабря прошлого года на базе кредитной организации должен появиться универсальный ипотечно-строительный банк. По планам, доля ипотечно-строительного сегмента в кредитном портфеле банка к 2020 году увеличится до 66% с 25% в 2017-ом. Руководство организации хочет сфокусировать деятельность банка на ипотечном жилищном кредитовании и планирует войти в топ-3 ипотечных кредиторов с долей рынка не менее 5% от годового объема выданные ипотечных кредитов уже в 2020 году.​