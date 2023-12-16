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Финансы ,  
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Показатель риска для западных банков в России откатился до времен СССР

Банковский риск у зарубежных организаций в России упал почти до уровня позднего СССР, отметили аналитики Raiffeisen. Это происходит на фоне наращивания доли китайских банков, которые уже «на волоске» от уровня западных
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Банковский риск западных финансовых организаций в России в этом году эквивалентен сумме, близкой к уровню 1980-х годов, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков банка Raiffeisen, который продолжает работу в России.

Банковский риск — мера, показывающая уровень потенциальных потерь банка по требованиям, например, в случае, когда заемщики не выполнят обязательства по кредитам.

Как следует из представленной в материале инфографики, в начале 1980-х банковский риск американских и европейских банков составлял $10 млрд, к концу этого десятилетия сумма выросла до $40 млрд. Впоследствии она продолжала расти до первой половины десятых годов, максимум был в 2012-м — $239 млрд. Затем началось снижение: $121 млрд в 2015-м, $119 млрд — в 2021-м, $75 млрд — в 2022-м и в 2023-м (данные за второй квартал) — $66 млрд.

Как отмечает Bloomberg, такие колебания фиксируются на фоне введения санкций против России. Также они показывают, что на российском рынке стали успешнее действовать китайские финансовые организации. В отчете аналитиков Raiffeisen сказано, что в сентябре около трети операций внешней торговли России прошли в юанях.

Китайские «дочки» в России в кризис резко нарастили кредитование банков
Финансы
Фото:China Photos / Getty Images

С конца 2021-го активы китайских кредиторов из числа банков «большой четверки» выросли в четыре раза, отметили аналитики. РБК в июле изучил оборотные ведомости некоторых китайских банков и выяснил, что дочерние структуры Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China кратно (в три-семь раз) нарастили объем межбанковских кредитов на своих балансах. На тот момент доля китайских банков на рынке была мала (межбанковские ссуды составляли 133,9 млрд руб. — 3,3% от совокупного объема, согласно расчетам РБК), но она росла в ускоренном режиме: на 1 февраля 2022 года эта доля составляла 0,7%.

«Китайские банки, вероятно, будут играть, по крайней мере, ту же роль, что и западные банки до украинского конфликта, выступая в роли якоря стабильности и посредника во внешней торговле», — отметили в отчете аналитики Raiffeisen Руслан Гадеев и Гюнтер Дойбер.

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Они добавили, что сейчас банки Китая находятся «на волоске» от уровня, равного тому, что имеют западные банки в России с точки зрения межбанковских балансов.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Банки Raiffeisen внешняя торговля юань

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
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