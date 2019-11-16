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Dow Jones обновил исторический максимум
Поводом для оптимизма послужили заявления экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу относительно перспектив заключения торговой сделки между США и Китаем
Фото: Richard Drew / AP

Индекс Dow Jones в ходе торгов в пятницу вырос в пятницу обновил исторический максимум, впервые преодолев отметку 28 000 пункта, свидетельствуют данные торгов. Это произошло после того, как экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что Китай и США приближаются к заключению торговой сделки, отмечает телеканал CNBS.

На торгах в пятницу Dow Jones прибавил 222,93 пункта, достигнув 28 004,89 пункта. Индексу потребовалось чуть более четырех месяцев, чтобы впервые подняться с 27 000 до 28 000 пункта.

Другие индексы американской фондовой биржи S&P 500 и Nasdaq Composite также достигли новых максимумов, поднявшись на 0,8% до 3120,46 и на 0,7% до 8540,83 соответственно.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на рекордные показатели американского фондового рынка на своей странице в Twitter. «Фондовый рынок вырос. Новый и исторический рекорд. Работа, работа, работа!» — написал американский лидер.

Кудлоу заявил в четверг, что соглашение между США и Китаем приближается, отметив конструктивные дискуссии с Пекином.

«Существует довольно много оптимизма, что мы собираемся заключить сделку», — приводит телеканал слова Гибсона Смита из Smith Capital Investors. «Это сняло бы некоторую неопределенность с повестки дня», — сказал он. С ним согласен и Адам Крисафулли из Vital Knowledge. «Комментарии Кудлоу — это все, что действительно имеет значение для макроповестки пятницы», — сказал он в беседе с CNBC.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Dow Jones
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