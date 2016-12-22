Экс-президента банка «Глобэкс» арестовали по подозрению в растрате

Арестованный в Москве Виталий Вавилин обвиняется в растрате в особо крупном размере. По данным «Коммерсанта», его подозревают в том, что он добился необоснованной выдачи кредита в €15 млн компании братьев Ананьевых

Виталий Вавилин (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Главного следственного управления Следственного комитета (СК) о взятии под стражу бывшего президента и председателя правления банка «Глобэкс» Виталия Вавилина, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, банкиру предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), под арестом он останется как минимум до 14 января 2019 года.

​В пресс-службе Басманного суда РБК подтвердили арест Виталия Вавилина.

По данным «Коммерсанта», СК возбудил дело против Вавилина в связи с заявлением, поданным представителями банка «Глобэкс», руководство которым тот оставил в конце 2016 года. Из заявления банка следует, что перед тем как покинуть «Глобэкс», Вавилин пролоббировал выдачу кредита размером в €15 млн евро подконтрольной братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым компании «Группа «Техносерв». В банке утверждают, что деньги возвращены не были.

Сам Вавилин отрицает не только свою причастность к выдаче кредита, но и сам факт его предоставления. Однако предложения его адвокатов об избрании в качестве меры пресечения залога или поручительства суд отклонил.

​Банк «Глобэкс» до кризиса принадлежал известному банкиру Анатолию Мотылеву и входил в 50 крупнейших по активам банков. В 2008 году он едва не обанкротился из-за оттока средств клиентов, но было принято решение о его спасении: ВЭБ купил 98,9% акций банка за символические 5 тыс. руб. Это решение объяснили «острой необходимостью» обеспечить исполнение обязательств перед 80 тыс. клиентов. Зампред ЦБ Дмитрий Тулин тогда назвал «Глобэкс» «абсолютным чемпионом по фальсификации отчетности». Он же рассказал, что банк считался «изгоем» на рынке из-за «нарисованного» капитала, а значительная часть кредитов была выдана на финансирование объектов недвижимости, принадлежащих Мотылеву.

Весной 2018 года Наблюдательный совет ВЭБа принял решение об объединении банка «Глобэкс» со Связь-банком.