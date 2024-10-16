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Правительство Москвы и Банк России подписали соглашение о сотрудничестве

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Новости Москвы
Мария Багреева (справа) и Ольга Скоробогатова
Мария Багреева (справа) и Ольга Скоробогатова (Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы)

Столичные власти заключили соглашение с Банком России, в рамках которого стороны планируют развивать систему долгосрочных взаимовыгодных отношений по вопросам дополнительной квалификации молодых специалистов в сфере создания IT-проектов и управления ими. Подписание договора о сотрудничестве состоялось в рамках форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024, который проходит на площадке университета «Сириус».

По словам заммэра Москвы, главы департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой, которая приняла участие в подписании со стороны столицы, город на данный момент является одним из мировых лидеров в области внедрения цифровых технологий в различные сферы жизни: от обеспечения безопасности на улицах города до высокотехнологичной медицины. Власти города уделяют большое внимание финансовым технологиям и внедрению удобных платежных сервисов для жителей города.

«Такая масштабная работа требует большого числа высококвалифицированных команд, которые включают в себя выпускников экономических, финансовых и IT-факультетов, поэтому основным направлением сотрудничества станет реализация образовательных программ и мероприятий, направленных на подготовку кадров и реализацию молодежных проектов, в том числе в сфере финтеха, а также обмен опытом по вопросам повышения квалификации и подготовки кадров», — подчеркнула вице-мэр.

Сотрудничество с главной финансовой организацией страны начнется с участия правительства Москвы в образовательной программе для молодых специалистов и студентов вузов России и других стран ЕАЭС «Финансовые технологии и сервисы платежной системы» в рамках Финтех Хаба Банка России. Эксперты комплекса экономической политики Москвы разработали лекционный материал и практические задания для слушателей программы, участники которой получат теоретические знания о разработке архитектуры IT-проектов, финансовых технологиях, городской экономике, а также практические навыки проектирования и построения сервисов, которые пригодятся не только в платежных, но и в любых других технологических проектах.

По мнению первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой, сотрудничество с департаментом экономической политики Москвы позволит расширить спектр тем и проектов по улучшению городской среды в том числе за счет внедрения новых технологических и финансовых сервисов.

В свою очередь, Багреева сообщила, что совместная с Центробанком подготовка специалистов позволит выпускникам повысить свою востребованность на рынке труда. Решить эту задачу поможет программа подготовки, подразумевающей обучение специалистов, «которые подходят к решению поставленных задач с точки зрения как заказчика, то есть с пониманием особенностей работы и актуальных запросов финансового и экономического сектора, так и исполнителя — разработчика необходимых сервисов».

Отметим, что эксперты комплекса экономической политики Москвы также станут менторами участников программы, будут консультировать студентов и молодых специалистов в течение всего курса.

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