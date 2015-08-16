Меркель выступила за облегчение долгового бремени Греции

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что необходимо облегчить долговое бремя Греции. Однако Германия по-прежнему против того, чтобы сократить объем греческого долга

Канцлер Германии Ангела Меркель (Фото: REUTERS 2015)

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за то, чтобы облегчить долговое бремя Греции, увеличив срок выплаты кредитов и уменьшив процентные ставки. Об этом она сказала в интервью телеканалу ZDF, передает AP.

При этом Меркель по-прежнему выступает против сокращения объема греческого госдолга.

Меркель сказала, что не уверена, что новая программа помощи Греции будет успешной. Однако канцлер выразила надежду, что страна преодолеет экономический кризис, если будет придерживаться соглашения с кредиторами.

В начале июля Минфин Германии заявил, что вопрос о сокращении долга Греции не стоит на повестке дня.

В середине августа Евросоюз утвердил третий пакет финансовой помощи Греции объемом €86 млрд. Она рассчитана на три года. Это произошло после того, как греческий парламент одобрил два пакета законопроектов об экономических реформах, которые были предусмотрены соглашением с кредиторами.

ЕС выразил надежду, что в программе будет участвовать и в МВФ. Его глава Кристин Лагард по итогам переговорам призвала ЕС реструктурировать долг Греции.