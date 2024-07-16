Верховный суд решил, что валютный долг не подлежит индексации
Экономическая коллегия Верховного суда решила, что валютный долг, в отличие от рублевого, не подлежит индексации в случае его длительного невозврата, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы суда.
Инстанция рассматривала дело краснодарской строительной компании «Ниимстрой». В 2021 году австрийская AAPF Holding GmbH взыскала с компании €431 тыс. за просрочку платежей по договору займа. Права требования на присужденную сумму передали взыскателю Игорю Фоменко, ответчик выплатил ее в мае 2022 года. Фоменко потребовал индексации, отметив, что с тех пор курс евро упал с 89,34 руб. до 69,43 руб., а сумма долга обесценилась с 38,5 млн руб. до 29,9 млн руб.
Арбитражный суд проиндексировал сумму на €80,4 тыс., решение поддержали апелляция и кассация. «Ниимстрой» обратился в Верховный суд.
Коллегия ВС отменила предыдущие решения инстанций. Там заявили, что порядок индексации применяется в случаях, когда «присужденная сумма выражена в рублях». В договоре сторон валютой долга и платежа был евро, то есть они «заранее реализовали свое право на компенсацию происходящих с рублем инфляционных процессов», решили в ВС.
«Коммерсантъ» отмечал, что это первый спор об индексации валютного долга, который рассматривался на уровне Верховного суда. Решение экономколлегии «станет ориентиром для судов», считают опрошенные изданием юристы. По мнению адвоката Forward Legal Олега Шейкина, ВС «сформировал универсальную позицию о том, что индексация компенсирует инфляционные процессы только в отношении национальной валюты».
Летом 2021 года Конституционный суд признал, что индексация за длительный невозврат долга защищает «имущественные интересы взыскателя и должника от инфляционных процессов» и «направлена на поддержание покупательной способности присужденных сумм». Затем индексацию привязали к индексам потребительских цен на товары и услуги, которые рассчитывает Росстат.
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