Альфа-банк назвал самый подходящий для получения кредита знак зодиака

Исследование показало, что кредиты в банке чаще всего получают люди, родившиеся под знаком Рыб, хотя они не входят даже в топ-3 по количеству поданных заявок на кредит

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Чаще всего за потребительскими кредитами обращаются люди, родившиеся под знаком Близнецов (с 21 мая по 20 июня), но чаще всего получают такие кредиты Рыбы (19 февраля — 20 марта). О таких результатах сообщил Альфа-банк, который провел соответствующее исследование (есть у РБК).

Проведенный экспертами банка анализ заявок на потребительский кредит показал, что на долю Близнецов из них приходится почти 12%. Второе и третье места при этом занимают люди, родившиеся под знаками Льва (23 июля — 22 августа) и Скорпиона (23 октября — 21 ноября) — 9,3% и 8,4% соответственно.

Рыбы в топ-3 не входят (на их долю приходится всего 7% от общего числа кредитных заявок), однако именно представителям этого знака в Альфа-банке кредиты выдают чаще всего. При этом, как показало исследование, именно Рыбы реже всего допускают просрочку платежей по кредитам.

Наибольшим размером среднего выданного потребительского кредита — 2,13 млн руб. — могут похвастаться клиенты, родившиеся под знаком Девы (23 августа — 22 сентября). У Водолеев (20 января — 18 февраля) сумма среднего потребкредита оказалась на 330 тыс. руб. меньше, а на третьем месте с большим отставанием оказались Раки (21 июня — 22 июля) — 1,19 млн руб. Наименьшей же сумма среднего потребкредита оказалась у представителей знака Телец (20 апреля — 20 мая).