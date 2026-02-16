 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

В ЦБ оценили перспективы нового «аналога доллара» для расчета курса

ЦБ рассчитывает курс валют на основе данных по полному кругу сделок с ними на биржевом и внебиржевом рынке. «Возврат к определению курсов на основе исключительно данных биржевых торгов не рассматривается», – добавил регулятор
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Торги «аналогом доллара» на Московской бирже — проведение сделок по инструменту USDRUB_TOM — не заменяют полноценные операции с американской валютой, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.

«Это беспоставочный инструмент, который с сентября прошлого года существовал на внебиржевом рынке. Теперь в той же конфигурации он торгуется на бирже», — отметил регулятор.

На Мосбирже появился аналог доллара. Станет ли он бенчмарком в России
Подписка на РБК
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Там добавили, что Банк России рассчитывает официальный курс иностранных валют в основных парах — рубль-доллар, рубль-евро и рубль-юань — на основе данных по полному кругу сделок с этими валютами на биржевом и внебиржевом рынке. «Возврат к определению курсов на основе исключительно данных биржевых торгов не рассматривается», — подчеркнул ЦБ.

Целесообразность учета сделок по беспоставочным инструментам в расчете официального курса будет оценена дополнительно по мере формирования истории торгов подобными инструментами, подчеркнул регулятор.

США в 2024 году ввели блокирующие санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ), что фактически означало изоляцию от долларовой системы, в том числе остановку торгов долларом. ЦБ после этого перешел на новую методику установления официальных курсов доллара США и евро к рублю. Вместо биржевых данных регулятор стал использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Мосбиржа фактически запустила торги расчетным инструментом на курс доллара к рублю, только без прямой поставки самой валюты. «То есть купленный на бирже контракт не дает физической поставки валюты, ее нельзя вывести на банковский счет. Все расчеты по прибыли и убыткам от таких операций происходят в рублях», — пояснил РБК аналитик финансовой группы «Финам» Александр Потавин.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Мосбиржа Доллар ЦБ
Материалы по теме
FT описала рекордный пессимизм инвестфондов по доллару из-за политики США
Финансы
WSJ рассказала о рекордных увольнениях гендиректоров в США
Бизнес
Набиуллина подтвердила планы запустить цифровой рубль 1 сентября
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 18:02
Тутберидзе заявили тренером Петросян на Олимпийских играх в Италии Спорт, 22:06
Венгерская MOL обратилась к властям из-за остановки поставок по «Дружбе» Политика, 21:59
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Впервые мать и сын выступили на одной Олимпиаде. Что происходит на Играх Спорт, 21:36
Минфин получил предложение об автоматизации начисления налоговых вычетов Финансы, 21:31
Суд отказался освободить бывшего министра энергетики Украины Политика, 21:26
В ЦБ оценили перспективы нового «аналога доллара» для расчета курса Финансы, 21:25
Звезды маркетплейсов
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Умер работавший с Авербухом и Жулиным тренер Аккерман Спорт, 21:22
Умер актер из «Крестного отца» и «Апокалипсис сегодня» Роберт Дюваль Общество, 21:19
В комиссии по русскому языку сменят главу и курирующее министерство Общество, 21:10
Американские хоккеистки в пятый раз подряд вышли в финал Олимпиады Спорт, 21:05
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Сенатор Грэм назвал большую угрозу, чем ответ Ирана на тотальную атаку Политика, 20:54
«Фикс Прайс» перенесла срок обратного сплита акций Инвестиции, 20:50