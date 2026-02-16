В ЦБ оценили перспективы нового «аналога доллара» для расчета курса

ЦБ рассчитывает курс валют на основе данных по полному кругу сделок с ними на биржевом и внебиржевом рынке. «Возврат к определению курсов на основе исключительно данных биржевых торгов не рассматривается», – добавил регулятор

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Торги «аналогом доллара» на Московской бирже — проведение сделок по инструменту USDRUB_TOM — не заменяют полноценные операции с американской валютой, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.

«Это беспоставочный инструмент, который с сентября прошлого года существовал на внебиржевом рынке. Теперь в той же конфигурации он торгуется на бирже», — отметил регулятор.

Там добавили, что Банк России рассчитывает официальный курс иностранных валют в основных парах — рубль-доллар, рубль-евро и рубль-юань — на основе данных по полному кругу сделок с этими валютами на биржевом и внебиржевом рынке. «Возврат к определению курсов на основе исключительно данных биржевых торгов не рассматривается», — подчеркнул ЦБ.

Целесообразность учета сделок по беспоставочным инструментам в расчете официального курса будет оценена дополнительно по мере формирования истории торгов подобными инструментами, подчеркнул регулятор.

США в 2024 году ввели блокирующие санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ), что фактически означало изоляцию от долларовой системы, в том числе остановку торгов долларом. ЦБ после этого перешел на новую методику установления официальных курсов доллара США и евро к рублю. Вместо биржевых данных регулятор стал использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Мосбиржа фактически запустила торги расчетным инструментом на курс доллара к рублю, только без прямой поставки самой валюты. «То есть купленный на бирже контракт не дает физической поставки валюты, ее нельзя вывести на банковский счет. Все расчеты по прибыли и убыткам от таких операций происходят в рублях», — пояснил РБК аналитик финансовой группы «Финам» Александр Потавин.