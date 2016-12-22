ЦБ обязал компании раскрывать данные об уголовных делах против менеджеров

ЦБ значительно расширил список инсайдерской информации, включив в нее сведения об уголовных делах против топ-менеджеров и аресте активов. Эксперты отмечают, что соблюсти новые правила раскрытия такой информации будет непросто

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Центробанк расширяет перечень информации, отнесенной к инсайдерской. В него будут включены сведения о возбуждении уголовных дел в отношении руководителей компаний, информация об аресте судом активов в рамках обеспечительных мер, неисполнении обязательств по субординированным облигациям банков, а также решениях работников управляющих компаний, которые могут оказать существенное влияние на рынок. Расширение списка предусматривается опубликованным во вторник, 16 января, указанием ЦБ.

«Включение в перечень инсайдерской информации указанных сведений позволит в первую очередь соблюсти права акционеров и инвесторов, связанных с раскрытием информации, в том числе о возможных неблагоприятных обстоятельствах для эмитента», — сказал РБК представитель Банка России.

Драйверы колебания цены

Инсайдерскую информацию нельзя использовать для торговли бумагами компании-эмитента, а сама компания обязана ее раскрывать в установленные сроки. В частности, эмитенты обязаны раскрывать включенную в​ утвержденный ЦБ перечень инсайдерскую информацию не позднее одного дня с момента ее возникновения. После официального раскрытия она перестает считаться инсайдерской, напоминает директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Managment Денис Спирин.

Поправки обяжут компании раскрывать такую информацию публично, чтобы все имели к ней равный доступ, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. «До сих пор данная информация не была инсайдом, и, следовательно, участники не обязаны были ее публиковать», — добавляет он.

Для рынка является позитивным фактом пополнение перечня, поскольку включаемые в него сведения, как правило, влияют на цену финансовых инструментов; таким образом, регулирование использования инсайдерской информации становится более последовательным, указывает Спирин.

Что будет раскрываться?

С середины февраля, когда вступит в силу указание ЦБ, эмитенты будут обязаны оперативно раскрывать сведения о принятии судом или судебными приставами обеспечительных мер в отношении их денежных средств или другого имущества. Кроме того, они должны сообщать о поступившей им от органов предварительного следствия или дознания информации о возбуждении уголовных дел в отношении члена совета директоров эмитента, его единоличного исполнительного органа. Кроме того, к инсайдерской информации будет отнесено полное или частичное прекращение обязательств по выплате основного долга, невыплаченным процентам и финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным облигациям, данные об отказе в одностороннем порядке от уплаты купона по ним.

«Действия по прекращению обязательств банка по субординированным облигационным займам предпринимались в отношении всех трех санированных по новой схеме при участии ЦБ банков, первым из них был «ФК Открытие», — напоминает партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. — Правда, в случае с этим банком источником информации выступал не банк, а сам регулятор, который еще до объявления о наступлении оснований для прекращения обязательств заявил, что долги по бумагам будут списаны».

Раскрывать инсайдерскую информацию можно на площадке одного из пяти агентств — АКМ, «Азипи», «Интерфакс», «Прайм» и «Скрин», указано на сайте ЦБ. Данные там должны быть опубликованы в течение одного дня и в течение двух дней на веб-сайте эмитента.

Одновременно Центробанк расширяет перечень субъектов инсайдерской информации. Теперь в него входят также рейтинговые агентства, управляющие компании, работающие с НПФ, ПИФами и инвестиционными фондами.​

«Статус инсайдера определяет категорию лиц, которым, например, информация инсайдерская может быть передана до ее официального опубликования, однако ответственность за незаконное использование этой информации лежит и на правоохранительных органах, и на судье», — поясняет юрист Herbert Smith Freehills Денис Морозов.

Теперь, если будет установлено, что перед официальным опубликованием информации об аресте активов до падения цены на акции эмитента заключались сделки с ними, то такие сделки, скорее всего, привлекут внимание и проводившие их люди могут подпасть под закон об инсайде. «Будут проверяться протоколы встреч, сообщения в чатах трейдеров, личная и деловая переписка всех, кто заключал такие сделки и так или иначе мог быть связан с компанией и получить доступ к информации», — добавляет он.

Причины расширения инсайда

Расширение перечня инсайдерской информации оказалось значительным, указывают участники рынка. Адвокат BGP Litigation Георгий Баганов отмечает, что перечень не обновлялся с момента издания ЦБ первого указания в 2014 году. По словам Дениса Спирина, Банк России «смотрит на рынок, на практику, оценивает последствия появления на рынке информации и постепенно расширяет перечень за счет дополнительных, влияющих на цену финансовых инструментов событий».

Опрошенные РБК эксперты указывают, что новое указание ЦБ могло стать реакцией на колебания акций АФК «Система» в рамках судебных разбирательств с «Роснефтью». Адвокат московской городской коллегии адвокатов Алексей Мельников напоминает: когда появилась информация о том, что «Роснефть» якобы отзывает иск к АФК «Система», те, кто ее распространил, могли успеть за несколько часов до ее опровержения неплохо заработать. Тогда объем торгов акциями «Системы» на Московской бирже превысил 648 млн руб., а цена бумаг выросла на 17,6%, до 15,365 руб. за бумагу.

Начавшиеся летом 2017 года санации крупных банков, сопровождавшиеся списанием регулятором их субординированных обязательств, также могли быть причиной решения ЦБ, считает Баганов. Тогда регулятор объявлял о списании субординированных обязательств санируемых «ФК Открытие», Бинбанка, а также планах сделать это и по бумагам Промсвязьбанка.

Сложности реализации

Эксперты отмечают, что регламентировать процедуру раскрытия информации об уголовных делах и обеспечительных мерах затруднительно. Например, арбитражные суды выкладывают документы, в том числе и об обеспечительных мерах, через картотеку арбитражных дел, поэтому такая информация может стать известна широкому кругу лиц до ее обнародования эмитентом, напоминает Баганов.

«По уголовному делу следователь вправе сам направить пресс-релиз. Более того, по делу могут быть несколько потерпевших, обвиняемых и часть из них (если не давали подписку о неразглашении) в качестве тактики защиты могут предать огласке процессуальные документы», — указывает Баганов.

«Возбуждение уголовного дела против руководителя публичной компании — это первоначальная точка во времени, и потом следующая точка — когда о нем становится известно рынку, например СМИ про него напишут. В промежуток между этими двумя точками, когда информация еще не публична, тот человек, который знает ее, может успеть заработать на предстоящем падении акций», — отмечает Денис Спирин.

Партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин недоработкой регулятора считает отсутствие указания на меры, принимаемые в иностранных юрисдикциях. Он отмечает, что активы российских эмитентов, контролируемых ими, или контролирующих их организаций могут находиться за границей; по логике, их арест также может влиять на стоимость компании и ее ценных бумаг.

Вместе с тем эксперты отмечают, что вводимые ЦБ изменения могут заставить работать нормы административного и уголовного права, которые давно устанавливают ответственность за использование инсайдерской информации, но плохо работают.