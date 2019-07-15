Западные банки в 3,5 раза опередили госбанки в доходах от сделок в России

Западные банки в 3,5 раза опередили госбанки в доходах от сделок в России

Доля западных инвестбанков в доходах от сделок с российскими компаниями в 2019 году выросла до 78% и достигла максимума с 2008 года. Однако объем инвестиционного бизнеса за это время сократился в несколько раз

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Доля западных инвестбанков в доходах от сделок в России, включая размещение акций и облигаций, сделки по слиянию и поглощению, а также синдицированное кредитование, с начала 2019 года составила 78%, свидетельствуют данные на 11 июля, которые РБК предоставила компания Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters).

Такого уровня этот показатель не достигал с 2008 года, если сравнивать с результатами по итогам года, или с 2007-го, если сравнивать с результатами на июль каждого года.

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Таким образом, доходы западных инвестбанков с начала 2019 года в 3,5 раза превысили доходы госбанков: $161,3 млрд против $46,2 млрд.