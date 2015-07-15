Российские банки потратят рекордные средства на создание резервов

ЦБ предрек рекордные резервы в банковской системе. Расходы банков на резервы в 2015 году составят 1,4–1,5 трлн руб., сообщил зампред ЦБ Михаил Сухов

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​В этом году расходы российского банковского сектора на создание резервов составят 1,4–1,5 трлн руб.​, сказал Интерфаксу зампред ЦБ Михаил Сухов. Это рекордный объем. По словам Сухова, в прошлом году банкам пришлось создать резервы на 1,2 трлн руб. В прошлый кризис максимальный объем резервов — чуть более 1 трлн руб. — они начислили в 2009 году, с тех пор и до 2014 года прирост резервов оставался на уровне 100–400 млн руб. в год. На 1 июня 2015 года, согласно данным ЦБ, общий объем резервов составляет 4,5 трлн руб.

Аналитики называют прогнозы ЦБ оптимистичными. «Масштаб проблем существенно больше, ухудшение кредитных портфелей серьезнее, и оно продолжится в следующем году, когда латентные проблемные кредиты будут становиться очевидными для регулятора», — говорит замгендиректора Интерфакс-ЦЭА Алексей Буздалин.

С ним соглашается аналитик рейтингового агентства Standard & Poor's Сергей Вороненко: «Представитель ЦБ, возможно, оперирует подсчетами по РСБУ, которые учитывают ряд послаблений, введенных регулятором в рамках антикризисных мер, поэтому озвученная цифра в 1,5 трлн руб. может не полностью отражать масштаб потенциальных проблем в банковском секторе. По оценкам S&P, базирующимся на МСФО, банкам нужно будет создать резервов на 2–2,5 трлн руб.».

Главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин отмечает, что «если подходить к проблеме создания резервов серьезно, то на такую сумму [1,5 трлн руб.] они должны были быть созданы уже к сегодняшнему моменту с начала года».

Основные резервы банки формируют по корпоративным кредитам, просрочка по которым достигла 1,7 трлн руб. (по данным ЦБ), по розничным займам просроченная задолженность составляет 792 млрд руб. Вороненко отмечает, что главной проблемой 2015 года станут долги корпоративного сегмента, причем как крупных компаний, так и малого и среднего бизнеса. Пик проблем по розничным кредитам, по его словам, пришелся на 2013–2014 годы, в этом году по ним просрочка будет расти в силу макроэкономических проблем, приводящих с сильному сокращению доходов населения. «Но это будет влиять на систему в меньшем масштабе, чем ухудшение корпоративного кредитного портфеля банков», — говорит Вороненко.

Учитывая, что в банковском секторе сейчас практически нет прибыли и есть недостаток капитала, необходимость создавать резервы на такие суммы критична: столько капитала в банковском секторе нет, даже с учетом программ господдержки, оптимистичных ожиданий ЦБ по прибыли, предупреждает Надоршин. «Сейчас над всей банковской системой, включая крупные банки, витают риски банкротств, не все банки смогут пережить кризис», — считает Буздалин, отмечая, что государству, возможно, снова придется искать средства докапитализации банковской системы.

Ряд банков не сможет пережить этот кризис, можно ждать, что и ЦБ продолжит работу по отзыву лицензий, соглашается Вороненко. «Не исключаю, что многие банки будут прибегать не только к послаблениям, разрешенным регулятором, но и к креативному подходу при отражении резервов в отчетности. И важна позиция ЦБ, то, насколько регулятор будет готов закрывать глаза на такие манипуляции в рамках банковского законодательства», — отмечает он.

Складывается ситуация, когда многие собственники готовы отдавать свои банки даром, лишь бы освободиться от этого бремени и балласта, и можно ждать масштабных процессов консолидации сектора, говорит Надоршин.

Несмотря на рост резервов, Сухов считает, что банки закончат 2015 год с прибылью. «По итогам первого полугодия 2015 года прибыльными являются 588 кредитных организаций. Вероятность убытков по итогам года крайне низкая, наиболее вероятным является наш прогноз, что прибыль превысит 100 млрд руб. При этом мы исходим из восстановления операционной рентабельности большого количества банков и практической реализации в третьем квартале мер поддержки капитала в виде облигаций федерального займа, которые позволят банкам эффективно развивать бизнес», — сказал Сухов.

Он уточнил, что прогноз в 100 млрд руб. учитывает оценку Банка России по уровню расходов на резервы в 2015 году. Прошлый год банки закончили с прибылью в размере 589 млрд руб., однако уже в апреле этого года они получили убыток 17 млрд руб., в мае была прибыль 9 млрд руб.

«Год для банковского сектора будет сложным: прибыль, по оценкам S&P, будет близка к нулю, во многом благодаря умеренно позитивным результатам Сбербанка, вытягивающего весь сектор», — не соглашается Вороненко. При этом многие банки, в том числе и крупные, столкнутся с существенными убытками, что приведет к дальнейшему проеданию капитала и скажется на кредитном качестве большинства российских банков, отмечает он.