Пандемия коронавируса , 15 мая, 15:02
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Главы банков о влиянии пандемии и экономическом кризисе. Прямой эфир
РБК и рейтинговое агентство НКР проводят онлайн-конференцию «Банковский сектор в эпоху пандемии: состояние и возможные перспективы». Прямая трансляция
Спикеры:
- Алексей Моисеев, заместитель министра финансов России
- Константин Бобров, председатель правления банка «Уралсиб»
- Владимир Чубарь, председатель правления МКБ
- Сергей Хотимский, совладелец, первый заместитель председателя правления «Совкомбанка»
- Юрий Михайлов, заместитель председателя правления банка «АК БАРС»
- Татьяна Ушкова, председатель правления Абсолют Банка
- Артём Федорко, председатель правления банка Дом.РФ