Банки обяжут объяснять застройщикам отказ в заемных деньгах

По словам главы Минстроя Владимира Якушева, новые правила помогут сделать процедуру общения банков с девелоперами более прозрачной

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Отказывая компаниям-застройщикам в предоставлении проектного финансирования, банки должны будут объяснять свое решение, соответствующая процедура прописана в методических рекомендациях, подготовленных Минстроем и ЦБ. Об этом заявил в ходе телемоста на форуме Сбербанка «Время изменений» министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, передает корреспондент РБК.

​По словам министра, документ планируется подписать уже в понедельник, 15 апреля, а на следующий день он будет официально опубликован и направлен банкам и застройщикам.

«В данных методических рекомендациях мы прописали процедуры, определили сроки, по которым сегодня необходимо рассматривать документы и в течение какого срока должно быть предоставлено мотивированное объяснение, почему конкретному застройщику не может быть предоставлено проектное финансирование», — пояснил Якушев.

Министр отметил, что в настоящее время застройщики часто жалуются на отсутствие ясности, в течение какого срока банк должен рассмотреть заявку на выделение проектного финансирования и дать на нее мотивированный ответ. Последнее особенно важно в тех случаях, когда застройщик получает отказ, и именно о повышении прозрачности заботятся разработчики методических рекомендаций Минстроя и ЦБ.