Минфин хочет увеличить срок снятия средств софинансирования ПДС до 5 лет

В конце 2025 года в Минфине обратили внимание на вывод средств из программ долгосрочных сбережений сразу после получения софинансирования от государства

Минфин планирует увеличить срок снятия средств софинансирования ПДС до 5 лет. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах форума Alfa Talk. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».



«Мы никогда не говорили о том, что хотим ухудшить условия для граждан участия в программе долгосрочных сбережений. Но мы говорили, что те деньги, которые государство направляет на софинансирование, должны быть стимулом для именно долгосрочных сбережений. Потому программа называется «Программа долгосрочных сбережений». К сожалению, возникла некая правовая коллизия, которая позволяла определенным категориям граждан выводить средства, которые государство намеревалось вкладывать вдолгую, через один год. Наша инициатива — эту правовую коллизию убрать», — сообщил Чебесков.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства. Начать формировать сбережения может любой гражданин России с 18 лет. Для этого необходимо заключить договор с НПФ, который является оператором программы.

Замминистра финансов пояснил, что Минфин видит решение проблемы в увеличении срока, когда можно будет забирать средства софинансирования. Сейчас такая законодательная инициатива находится на рассмотрении, сказал Чебесков. Он также уточнил, что срок планируется увеличить с одного года до пяти лет.

По итогам девяти месяцев 2025 года участники ПДС вывели ₽20,31 млрд, из них ₽17,95 млрд в третьем квартале, когда произошло зачисление на счета софинансирование от государства. Тогда Иван Чебесков, комментируя столь крупный отток из ПДС, отметил, что ведомство предполагает, что средства из ПДС вывели и обналичили, закрыв счет, имеющие на это право пенсионеры и предпенсионеры, для которых изначально были предусмотрены более гибкие условия.

