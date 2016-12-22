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Игра на упреждение: зачем ЦБ повысил ключевую ставку второй раз за год
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Игра на упреждение: зачем ЦБ повысил ключевую ставку второй раз за год
Финансы, 21:08
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Игра на упреждение: зачем ЦБ повысил ключевую ставку второй раз за год
Банк России второй раз в году повысил ключевую ставку, опасаясь разгона инфляции из-за повышения НДС и внешних факторов. Это не означает ужесточения денежно-кредитной политики, уверяет глава ЦБ. Но эксперты ждут нового повышения
Эльвира Набиуллина (в центре) (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Упреждающий характер

Совет директоров Банка России 14 декабря повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,75% годовых. Решение имеет упреждающий характер: регулятор хочет предотвратить закрепление инфляции выше таргета в 4% на продолжительное время. Риски для такого варианта развития событий остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте, предупреждает ЦБ.

Среди проинфляционных факторов упомянуты:

  • предстоящее повышение НДС с 18 до 20%;
  • возможный отток инвесторов с развивающихся рынков, к числу которых относится Россия;
  • ситуация во внешней политике, в том числе санкционные риски;
  • риски снижения цен на нефть.

Беспокойство регулятора вызывают и инфляционные ожидания населения. «Они не заякорены», — констатировала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Есть риски, что при повышенных инфляционных ожиданиях уменьшатся стимулы к сбережениям, а предприятия начнут повышать отпускные цены даже тогда, когда закончится действие разовых факторов — например, раньше ЦБ называл рост НДС разовым фактором с точки зрения влияния на инфляцию. «Если начнет раскручиваться такая спираль, то инфляционное давление будет нарастать, а инфляция может на продолжительное время закрепиться существенно выше нашей цели в 4%», — описала Набиуллина неблагоприятный сценарий.

Повышение ставки позволит избежать такой ситуации, считают в ЦБ. Регулятор по-прежнему ждет, что инфляция по итогам 2019 года будет на уровне 5–5,5%, а ее пик придется на первые месяцы после повышения НДС. Весной инфляция может достичь даже 6%, предупредила Набиуллина, добавив, что по итогам 2018 года она будет вблизи таргета, то есть запаса по инфляции не будет в отличие от предыдущего года (2,5%).

Не основной фактор

Одновременно с повышением ставки ЦБ принял решение о возвращении с 15 января к закупкам валюты для Минфина в связи со стабилизацией ситуации на внутреннем финансовом рынке. Согласно бюджетному правилу Минфин должен покупать валюту на сверхдоходы от продажи нефти дороже $40,8. Центробанк выступает агентом Минфина. Регулятор сделал паузу в закупках в конце августа на фоне повышенной волатильности рубля, вызванной ожиданием новых санкций США против России.

Увеличение денежной массы из-за валютных закупок приведет к снижению стоимости национальной валюты, но защитить рубль можно, повысив ставку, говорили опрошенные РБК эксперты. По словам Набиуллиной, это не то, чем регулятор руководствовался в первую очередь, повышая ставку. «Мы в прогнозе учитывали, безусловно, возобновление покупок, но при принятии решения это не было основным фактором», — сказала она.

С января ЦБ начнет покупать валюту в полном объеме. За регулятором остались обязательства по отложенным покупкам, объемам валюты, которые не были выкуплены осенью и в начале зимы из-за принятого моратория. По отложенным покупкам будет принято отдельное решение. Их планировалось проводить до 2021 года, но теперь регулятор не упоминает конкретный год. «Мы будем эти покупки отложенные компенсировать в течение длительного периода времени, нескольких лет. Мы предполагаем делать это плавно, скорее всего, равномерно», — подчеркнула глава ЦБ.

От смягчения к ужесточению

Декабрьское повышение ставки — второе в этом году. После апрельских санкций США, направленных против российских публичных компаний UC Rusal и En+, регулятор, до этого долго снижавший ставку, взял паузу, а уже в сентябре ее повысил. В дальнейшем в ЦБ будут оценивать целесообразность повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакцию на них финансовых рынков, подчеркнул ЦБ.

Набиуллина не согласна с тем, что эти слова можно интерпретировать как старт нового цикла повышения ставки. Обычно такие циклы связаны с охлаждением перегретого спроса, у нас такой ситуации нет, сказала она. Банк России будет придерживаться консервативного подхода в проведении денежно-кредитной политики, пообещала глава ЦБ. Смягчения политики можно ждать в конце 2019 — начале 2020 года, если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым прогнозом, заключила Набиуллина.

Сигнал в сторону ужесточения

Опрошенные РБК экономисты разошлись во мнениях, чем руководствовался Центральный банк, принимая такое решение, но сошлись на том, что риторика регулятора говорит о возможности дальнейшего повышения ставок.

Повышение ключевой ставки на 0,25 п.п. окажет не очень существенное влияние на инфляцию, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. С точки зрения теории повышение ставки применяется для ослабления спроса в экономике. «Но в данном случае я думаю, что повышение ставок направлено на стабилизацию валютного курса, — отмечает он. — Мы входим в новый год с очень тревожными настроениями. Решение ЦБ направлено на поддержание доверия к национальной валюте».

Фото: Виктор Погонцев / Интерпресс / ТАСС

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, возврат на валютный рынок стал очень сильным аргументом в пользу повышения ставки. Реакции курса рубля на возобновление покупок валюты может и не последовать, поскольку санкционные риски идут на спад. «Сначала нужно дождаться возврата на валютный рынок, прежде чем смотреть, какой будет разгон инфляции. С большой вероятностью, реакции может и не последовать. Валютный рынок может переварить увеличение денежной массы в первые два месяца», — считает она.

На повышение ставки повлияла не очень хорошая внешняя конъюнктура, которая создает риски ускорения инфляции, считает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин​. «Это и ряд экономических решений, которые уже приняты и будут способствовать росту цен в начале года», — сказал эксперт, имея в виду повышение НДС. Существуют и другие проинфляционные риски. Хотя пока еще инфляция не выходит за пределы прогнозов, Центральный банк указывает, что риски смещены в сторону более быстрого роста цен, подчеркивает Сусин: «Это все создает сигналы в сторону возможного [продолжения] ужесточения».

Пока что нет необходимости в продолжении политики повышения ставок. «Но риторика Центрального банка остается жесткой. В любом случае понятно, что повышение будет, вопрос в том, когда», — говорит Орлова. «На самом деле никто не знает, и ЦБ сам-то не знает, какой мы увидим инфляционный эффект в начале года», — предупреждает Тремасов.

«Слово «упреждающий» [в риторике регулятора] означает, что ЦБ занимается инфляционным таргетингом. Если его модели показывают, что инфляция вырастет, это обязывает его пойти на повышение ставки», — уверен заместитель проректора Российской экономической школы Олег Шибанов. Без этого повышения, по его мнению, инфляция превысила бы прогноз на 0,5 п.п. Прогноз ЦБ о том, что инфляция может достичь 6% в начале года, экономист считает реалистичным: это будет реакцией на НДС и ослабление рубля.

Ставки в рост

Банки вслед за ЦБ повышают ставки по кредитам и вкладам. Второй по величине банк — ВТБ — уже сообщил, что планирует повысить ставки по ипотеке. «Повышение ключевой ставки вынуждает банки пересмотреть условия по низкомаржинальным продуктам. Например, ВТБ планирует увеличить ставки по ипотеке», — сообщили РБК в пресс-службе банка. Решения по кредитным и сберегательным продуктам будут приниматься с учетом действий других игроков.

В Сбербанке не комментируют свои планы относительно кредитных и депозитных ставок. Альфа-банк в ближайшее время вносить изменения в тарифную политику не планирует, заявили в его пресс-службе. Газпромбанк рассмотрит влияние изменений на ставки розничных продуктов и при необходимости скорректирует их, сейчас такого решения нет, рассказал представитель банка.

Горячий сезон по вкладам заканчивается, говорит первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. «Решение ЦБ о повышении ставки не повлияет на повышение ставок, но предотвратит традиционное для начала года их снижение», — считает он.

«Мы можем увидеть как рост депозитных, так и кредитных ставок», — говорит аналитик Банка Хоум Кредит Станислав  Дужинский. Поскольку величина ключевой ставки является отправной точкой стоимости денег в российской экономике, то за ее повышением последует закономерный рост ставок в банковской системе, поясняет он. Банк Хоум Кредит будет оценивать конъюнктуру рынка и принимать решения о своих ставках в соответствии с ее динамикой.

По словам Егора Сусина, банки уже в некотором смысле заложили повышение ключевой ставки в свои процентные ставки и привлечения, и кредитования. «Но учитывая сигналы о том, что может быть и дальнейшее повышение, не исключено, что цикл роста ставок будет продолжаться», — сказал эксперт.​

Авторы: Павел Казарновский, Екатерина Литова.
Теги: Центробанк , ключевая ставка
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