ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт через Почту России

В Банке России считают, что банк тем самым не может гарантировать конфиденциальность данных

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Банк России посчитал «неприемлемой и недопустимой» практику, при которой кредитные организации без согласия клиентов присылают им черед Почту России именные кредитные карты. Как сообщает газета «Коммерсантъ», соответствующие жалобы поступали на ОТП-банк.

Авторы жалоб в интернете утверждали, что оформляли потребительские кредиты, но не просили кредитные карты. Однако в самом ОТП-банке заявляют, что в подписанном людьми заявлении содержалось предложение на заключение договора о предоставлении и обслуживании банковской карты». А «способ направления карты выбирается по усмотрению банка».

В ЦБ посчитали неприемлемой практику рассылки карт простыми почтовыми отправлениями, поскольку ее нельзя признать «в достаточной мере безопасным способом взаимодействия с клиентом». В ОТП-банке в свою очередь ответили, что Почта России способна обеспечивать конфиденциальность, поскольку почтовые ящики, в которые опускается письмо с картой, запираются на ключ. К тому же карты все равно отправляются неактивированными, а потому риск мошенничества отсутствует.

При этом собеседники «Коммерсанта» указывают, что подобная практика хотя и существует много лет (она впервые зародилась в США в 1958 году), однако большинство банков от нее отказались по причине неэффективности. Опыт подсказывает, что присланную по почте карту активирует менее 1% клиентов, а негативных откликов при этом достаточно много.

Помимо этого, существует риск, что карта попадет к мошеннику, который активирует ее по телефону и выведет деньги через банкомат.