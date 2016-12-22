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Би-би-си сообщила о прекращении выпуска карт Visa и MasterCard в Крыму
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Би-би-си сообщила о прекращении выпуска карт Visa и MasterCard в Крыму
Крымские санкции, 21:22
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Би-би-си сообщила о прекращении выпуска карт Visa и MasterCard в Крыму
Крымский Генбанк, находящийся под американскими санкциями, объявил о полном переходе на карты «Мир». Это была последняя на полуострове кредитная организация, которая выпускала карты Visa и MasterCard, пишет Би-би-си
Фото: JB Reed / Bloomberg

Базирующийся в Крыму Генбанк (входит в группу банка «Россия») объявил о прекращении обслуживания карт платежных систем Visa и MasterCard с 14 августа. Об этом кредитная организация сообщила на минувшей неделе. Русская служба Би-би-си указывает, что это был последний банк в Крыму, который выпускал карты международных платежных систем.

Со вторника, 14 августа, все операции по Visa и MasterCard проводиться не будут. Сотрудница кол-центра Генбанка в разговоре с Reuters уточнила, что такое решение было принято в связи с введенными в 2014 году санкциями в отношении российских банков. На вопрос, почему организация решила заблокировать карты международных систем сейчас, а не сделала это раньше, как другие крымские банки, она затруднилась ответить. Генбанк полностью переходит на карты «Мир» Национальной системы платежных карт (НСПК) российского Центробанка и призывает своих клиентов оформлять новые карты.

Как указывает Русская служба Би-би-си, до 2017 года помимо Генбанка карты Visa и MasterCard выпускал только банк «Рублев», однако в июне этого года Центробанк отозвал у него лицензию. Банк РНКБ также не выпускает карты Visa и MasterCard, пояснили РБК в пресс-службе кредитного учреждения.

Источники Reuters отмечали ранее, что, несмотря на санкции, крымские банки эмитируют и обслуживают карты международных систем благодаря их запасу, который был выпущен до санкций, и благодаря созданной в 2015 году НСПК. Близкий к НСПК источник подчеркнул агентству, что национальная система позволяет бесперебойно обслуживать карты находящихся под санкциями банков.

«Все банки — участники этой системы, заключая договор, обязуются принимать и обслуживать карты международных платежных систем всех банков, в том числе из санкционного списка», — объяснил собеседник.

В декабре 2014 года Visa и MasterCard объявили о сворачивании своей работы в Крыму. Решение было принято вслед за американскими санкциями, которые запрещают американским компаниям предоставлять услуги компаниям, которые находятся на территории полуострова, признанного США аннексированным.

Автор: Анна Трунина.
При участии: Екатерина Литова.
Теги: Крым , MasterCard , Visa , Генбанк , американские санкции
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