Эпоха «щедрого кешбэка» в России подошла к концу

Как выглядела закончившаяся эпоха «щедрого кешбэка» в России. Инфографика

Вознаграждения российских банков в предыдущие годы постоянно росли и достигли почти ₽400 млрд в 2024 году, следует из расчетов Frank RG.

Так, если в 2019 году банки выплатили по кешбэкам ₽99 млрд, то в 2021 году — уже ₽141 млрд, а в 2024 году — ₽392 млрд.

Но 2026 год будет переломным — эпоха щедрого кешбэка подходит к концу, говорят представители российских банков. Почему — читайте в подписке РБК.