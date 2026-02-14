 Перейти к основному контенту
Инфографика РБК
0

Как выглядела закончившаяся эпоха «щедрого кешбэка» в России. Инфографика

Эпоха «щедрого кешбэка» в России подошла к концу
Сюжет
Инфографика РБК

Вознаграждения российских банков в предыдущие годы постоянно росли и достигли почти ₽400 млрд в 2024 году, следует из расчетов Frank RG.

Так, если в 2019 году банки выплатили по кешбэкам ₽99 млрд, то в 2021 году — уже ₽141 млрд, а в 2024 году — ₽392 млрд.

Но 2026 год будет переломным — эпоха щедрого кешбэка подходит к концу, говорят представители российских банков. Почему — читайте в подписке РБК.

Урежут в полтора раза. Почему банки собираются экономить на кешбэке
Фото:Da Roslina / Shutterstock

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Светлана Прохорова Светлана Прохорова, София Ермакова
Кешбэк Банки вознаграждение
