Клиенты Тинькофф Банка пожаловались на исчезновение бонусных миль

Держатели карт банка All Airlines, которые позволяют накапливать бонусные мили и расплачиваться ими за авиабилеты, сообщают об исчезновении миль с их счетов. В кредитной организации случившееся объяснили сбоем в отображении

Фото: Владислав Шатило / РБК

В программе бонусных миль Тинькофф Банка произошел сбой: клиенты, которые являются держателями карт All Airlines, жалуются, что с их счетов пропали накопленные мили. Сообщения с жалобами поступают в Twitter Тинькофф Банка.

Информацию о сбое подтверждает и корреспондент РБК, у которого есть такая карта. Сотрудник банка, отвечая на запрос, отметил, что в кредитной организации знают о проблеме и уже решают ее.

«В данный момент у ограниченного количества клиентов наблюдается некорректное отображение баланса миль в личном кабинете и мобильном банке. В ближайшее время ситуация будет исправлена», — ​заявили РБК в Тинькофф Банке. «Ситуация с некорректным отображением миль исправлена», — добавили позднее в пресс-службе.

Тинькофф Банк предлагает дебетовые и кредитные карты All Airlines. По первому варианту клиенты могут накапливать 6% годовых милями при оплате покупок от 20 тыс. руб в месяц (курс 1 миля = 1 рубль), а также получать кешбэк у партнеров банка до 30%. Кредитная карта также позволяет своим держателям возвращать деньги за определенные виды покупок, а также обменивать бонусные мили на любые билеты от 6 тыс. руб. Также накопленные мили позволяют улучшить класс обслуживания на борту самолета, а также провезти дополнительный багаж.