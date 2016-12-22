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Пенсионный фонд «Нефтегарант» вышел из-под контроля «Роснефти»
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Пенсионный фонд «Нефтегарант» вышел из-под контроля «Роснефти»
Финансы, 14 фев, 17:10
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Пенсионный фонд «Нефтегарант» вышел из-под контроля «Роснефти»

Дальневосточный банк, принадлежащий группе компаний «Регион», стал основным собственником негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Нефтегарант», говорится в сообщении банка. Банк уточняет, что 70% голосующих акций НПФ номинальной стоимостью 350 млн руб. перешли в его собственность в январе. До этого банк не владел акциями фонда.

2 октября Центробанк зарегистрировал дополнительный выпуск акций НПФ «Нефтегарант», которые и выкупил Дальневосточный банк, объясняет представитель ГК «Регион». В результате допэмиссии капитал фонда был увеличен на 994 млн руб., указывает он. До этого капитал НПФ «Нефтегарант» составлял 970,8 млн руб. (данные ЦБ на 30 сентября).

РБК ожидает комментария «Роснефти».

Дальневосточный банк принадлежит компании «Регион Эссет менеджмент», которая в свою очередь является собственностью компании «Регион Финансовые услуги» (дочерняя структура «Инвестиционной компании Регион», следует из схемы владения банком). По данным рэнкинга «Интерфакс-ЦЭА», банк занимает 128-е место по активам среди российских банков.

Пенсионный бизнес «Региона»

Акционерное общество НПФ «Нефтегарант» занимает 19-е место по объему пенсионн​ых накоплений и управляет 6,6 млрд руб. от 65 тыс. клиентов. Фонд был образован в 2014 году в результате реорганизации одноименного НПФ, который был разделен на две компании: акционерное общество и некоммерческий пенсионный фонд, указано на сайте НПФ. «Нефтегарант», работающий как некоммерческая организация (НКО), является владельцем оставшихся 30% акций НПФ через дочернюю компанию «РН-Пенсионные активы», следует из данных «Спарк». По информации на сайте, НКО была учреждена нефтяной компанией «Роснефть» «для осуществления дополнительного негосударственного пенсионного обеспечения работников». Сейчас она занимает 4-е место по объему пенсионных резервов и размещает 46,7 млрд руб. резервов от 145 тыс. россиян, следует из данных ЦБ.

В четвертом квартале 2017 года инвестиционная компания ГК «Регион» стала владельцем 9,9% НПФ «Согласие-ОПС», основным владельцем которого является концерн «Россиум» Романа Авдеева. Этот фонд входит в топ-10 по объему пенсионных накоплений. По данным ЦБ, по итогам девяти месяцев 2017 года фонд работал с 75,3 млрд руб. накоплений.

Кроме того, группа «Регион» уже владеет небольшим НПФ «Традиция», который работает только с пенсионными резервами (124,8 млн руб., по данным ЦБ).

Планов по объединению фондов у «Региона» нет, говорит представитель компании. Комментировать сделку по приобретению пакета акций НПФ «Согласие-ОПС» представитель «Региона» отказался. Планов на покупку других пенсионных активов у ГК нет, подчеркнул он.

В группе компаний «Регион» есть и управляющие компании (УК), через которые НПФ «Согласие-ОПС» и «Нефтегарант» инвестируют пенсионные средства. С обоими фондами работает УК «Регион Траст», а «Регион Эссет Менеджмент» сотрудничает только с НПФ «Согласие». По законодательству УК не имеют право управлять средствами аффилированного с ними фонда, поэтому «Региону» придется изменять структуру инвестирования пенсионных накоплений. «Вопрос об аффилированности будет решен в полном соответствии с требованиями действующего законодательства», — указывает представитель ГК.

«Роснефть», судя по всему, занимается реструктурированием пенсионных активов, считает управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. В 2014 году, когда работающие с пенсионными накоплениями фонды проходили акционирование, «Роснефть» разделила пенсионный бизнес, оставив одному НПФ возможность работать как НКО, напоминает он. До начала 2019 года, когда все фонды (включая фонды, работающие с резервами) должны будут стать акционерными обществами, возможно, «Роснефть» планирует снова объединить два НПФ, чтобы не дублировать операционные процессы, предполагает эксперт. «Регион» считается близким к «Роснефти» по части структурирования сделок. Кроме того, сейчас все банки расчищают баланс и оставляют на нем самые ликвидные и рыночные активы. Все эти факторы говорят о том, что мы еще можем увидеть изменение в структуре собственности этого НПФ», — заключает аналитик.

Теги: НПФ , «Роснефть» , негосударственные пенсионные фонды
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