ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,39 67,30 EUR Нал. 77,29 75,83 USD Бирж. 68,14 +0,30 EUR Бирж. 76,82 +0,60 USD ЦБ. 67,68 +0,16 EUR ЦБ. 76,07 -0,02 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 6484,00 +27,60 IMOEX 2374,94 -0,79% RTSI 1100,05 -1,32% Brent 66,80 -5,93% DJIA 25232,92 -0,61% Nasdaq 7198,08 -0,04%
Эксперты S&P спрогнозировали насыщение рынка розничных кредитов
Лента новостей
Следователи отказали Поклонской в возбуждении дела против Учителя 23:19, Общество Эксперты S&P спрогнозировали насыщение рынка розничных кредитов 23:11, Финансы 5 модных трендов этой осени 22:50, РБК Pink и KUPIVIP.RU Козак заявил об отсутствии ответа США на предложения Дерипаски 22:45, Бизнес ВВП выдался неурожайным: как МЭР объяснил замедление экономики 22:29, Экономика Лука Модрич стал лучшим футболистом 2018 года по версии Goal 22:18, Спорт Минобороны Норвегии связало сбой в GPS с действиями российских войск 22:14, Политика Экс-главу Башкирии Хамитова номинировали в совет директоров «Башнефти» 22:12, Бизнес 15 часов на одном заряде: компактный ноутбук для долгих поездок 21:46, РБК и Lenovo Клишас предложил дать врио губернаторов право назначать сенаторов 21:42, Политика Греф счел идею о невостребованных вкладах изобретением велосипеда 21:38, Финансы Греф заявил о нежелании Сбербанка продавать подсанкционный отель в Крыму 21:33, Бизнес Цена нефти Brent упала за день более чем на 5% 21:32, Экономика Госдума поддержала налог для самозанятых в основном чтении 21:25, Экономика Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 21:21, РБК и Открытие Лукашенко предостерег от воровства словами «лучше беднее, но на свободе» 21:14, Политика Козак исключил дефицит бензина на российских АЗС 21:07, Бизнес Порошенко объяснил срыв встречи с епископами УПЦ Московского патриархата 21:04, Общество Козак не нашел вины нефтяников в сложившейся ситуации на рынке топлива 20:47, Бизнес Приставы взыщут с Земфиры 11 тыс. рублей штрафа за неправильную парковку 20:37, Общество Роль личности в бизнесе: как добиться успеха 20:30, РБК и Volkswagen Телеканал CNN подал в суд на Трампа 19:59, Политика Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 19:40, РБК и Toyo УПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем 19:27, Политика Меркель поддержала идею Макрона создать единую европейскую армию 19:24, Политика С Навального сняли запрет на выезд за границу 19:23, Политика УПЦ МП отказалась присоединяться к автокефальной церкви на Украине 19:18, Общество Цена барреля Brent упала на $3,5 и потянула вниз курс рубля 19:11, Экономика
Эксперты S&P спрогнозировали насыщение рынка розничных кредитов
Финансы, 23:11
0
Эксперты S&P спрогнозировали насыщение рынка розничных кредитов
Рост розничного кредитования в 2019 году замедлится из-за насыщения спроса и повышения ставок, предрекают аналитики S&P. Но банкам по-прежнему будет выгоднее кредитовать население: на корпоративном рынке особых перспектив нет
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Рынок розничного кредитования в России, демонстрировавший в течение последних двух лет значительный рост, приближается к точке насыщения, считают аналитики рейтингового агентства S&P. Хотя объемы выдачи ипотеки и потребительских кредитов в 2019 году продолжат расти, темпы этого роста постепенно замедлятся до 15–18%, говорится в исследовании S&P Global Ratings. По итогам 2018 года розничное кредитование вырастет на 20–22%.

Ограничению роста объемов кредитования населения, по мнению S&P, будут способствовать следующие факторы:

  • постепенное насыщение спроса на кредиты со стороны потребителей;
  • слабая динамика роста располагаемых доходов;
  • принятые ЦБ меры по ограничению роста потребительского кредитования;
  • отсутствие факторов, которые могли бы привести к скорому снижению процентных ставок.

Ситуация изменилась

В прошлом и нынешнем годах розничное кредитование росло благодаря снижению Центробанком ключевой процентной ставки (с 10% в начале 2017 года до 7,25% в марте 2018 года), умеренному восстановлению потребительского спроса и стремлению банков к повышению чистой процентной маржи, отмечает S&P.

К настоящему времени ситуация изменилась. В сентябре этого года регулятор из-за роста инфляционных рисков на фоне резкой реакции финансовых рынков, вызванной угрозой новых санкций США, завершил цикл понижения ставки, впервые с 2014 года повысив ее (до 7,5%). Реальные доходы населения с августа, по данным Росстата, в годовом выражении начали показывать снижение (на 0,9% в августе и на 1,5% в сентябре), хотя в феврале—апреле росли на 4,2–5,6%. Кроме того, ЦБ, опасаясь роста закредитованности населения, принял меры банковского регулирования, направленные на снижение темпов роста необеспеченного потребительского кредитования и выдачи ипотеки с небольшим первоначальным взносом. По данным ЦБ, кредитная задолженность населения за девять месяцев 2018 года увеличилась на 2 трлн руб., или на 16,7% с начала года.

В нынешних условиях «расти качественно становится все сложнее», отметил директор направления «финансовые институты» S&P Сергей Вороненко на конференции S&P, предрекая умеренное охлаждение розничного кредитования начиная со следующего года. Долговая нагрузка населения в 2017–2018 годах росла и продолжает расти более быстрыми темпами, чем его реально располагаемые доходы, указал он: «Мы ожидали роста всего розничного портфеля на уровне 12–13% по итогам 2018 года, а, скорее всего, он составит больше 20%».

Снижение качественного спроса на кредиты со стороны населения в будущем может привести к тому, что некоторые банки ослабят стандарты андеррайтинга (подходы к анализу платежеспособности клиента) для достижения целевых показателей роста и прибыльности, и это может оказать неблагоприятное влияние на качество портфеля розничных кредитов в долгосрочной перспективе, опасаются в S&P. Кроме того, доминирующее положение государственных банков в сегменте розничного кредитования, скорее всего, обусловит переориентацию деятельности небольших банков на сегменты, характеризующиеся более высоким уровнем риска.

Население ​готово брать в долг

Рейтинговое агентство «Эксперт РА», так же как и S&P, ожидает в 2019 году замедления темпов роста портфеля розничных кредитов до 15%, говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Михаил Доронкин. «Наблюдаемый рост розничного кредитования в этом году был в значительной степени обеспечен устойчивым снижением ставок, однако уже к концу года данный фактор роста может исчерпать себя, — отмечает он. — Ряд крупных банков уже повысил ставки по ипотеке, спрос на которую крайне чувствителен даже к небольшим колебаниям стоимости кредита». Все крупные игроки ипотечного рынка — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, «Уралсиб», Абсолют Банк — уже подняли ставки в среднем на 0,4–0,5 п.п. после повышения ключевой ставки Центробанком.

В Fitch же считают, что темпы роста розничного кредитования в следующем году останутся довольно высокими. «Возможно лишь небольшое замедление из-за некоторого роста ставок в последнее время, — отмечает старший директор Fitch Александр Данилов. — По итогам 2019 года мы ожидаем рост на 15–20%». По его словам, регулятивные меры ЦБ не оказывают на банки сильного эффекта.

«У банков в корпоративном кредитовании особых перспектив нет: спрос со стороны качественных заемщиков ограничен, и на них много не заработаешь, — полагает Данилов. — А физлица готовы брать деньги в долг, и доходность по этим операциям для банков выше, поэтому все банки и делают ставку на рост в этом сегменте».

Кредитные организации активно рефинансируют необеспеченные кредиты населения, докредитовывая заемщиков, но при этом ежемесячные платежи остаются прежними за счет удлинения сроков кредитов. Банки понимают, что население сильно закредитовано и нельзя, чтобы его траты сильно росли по отношению к доходам. Тем не менее если такой рост кредитов, опережающий рост доходов населения, продолжится, это чревато проблемами в будущем, опасается эксперт.

Автор: Анна Михеева.
Теги: кредитование , Банки
Главное
Цена нефти Brent упала за день более чем на 5% Экономика
Материалы по теме
Кредитование малого и среднего бизнеса выросло впервые с 2013 года Финансы
Разорвать цепь: как ЦБ усложняет банкам кредитование связанных заемщиков Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter