Эксперты S&P спрогнозировали насыщение рынка розничных кредитов

Рост розничного кредитования в 2019 году замедлится из-за насыщения спроса и повышения ставок, предрекают аналитики S&P. Но банкам по-прежнему будет выгоднее кредитовать население: на корпоративном рынке особых перспектив нет

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Рынок розничного кредитования в России, демонстрировавший в течение последних двух лет значительный рост, приближается к точке насыщения, считают аналитики рейтингового агентства S&P. Хотя объемы выдачи ипотеки и потребительских кредитов в 2019 году продолжат расти, темпы этого роста постепенно замедлятся до 15–18%, говорится в исследовании S&P Global Ratings. По итогам 2018 года розничное кредитование вырастет на 20–22%.

Ограничению роста объемов кредитования населения, по мнению S&P, будут способствовать следующие факторы: постепенное насыщение спроса на кредиты со стороны потребителей;

слабая динамика роста располагаемых доходов;

принятые ЦБ меры по ограничению роста потребительского кредитования;

отсутствие факторов, которые могли бы привести к скорому снижению процентных ставок.

Ситуация изменилась

В прошлом и нынешнем годах розничное кредитование росло благодаря снижению Центробанком ключевой процентной ставки (с 10% в начале 2017 года до 7,25% в марте 2018 года), умеренному восстановлению потребительского спроса и стремлению банков к повышению чистой процентной маржи, отмечает S&P.

К настоящему времени ситуация изменилась. В сентябре этого года регулятор из-за роста инфляционных рисков на фоне резкой реакции финансовых рынков, вызванной угрозой новых санкций США, завершил цикл понижения ставки, впервые с 2014 года повысив ее (до 7,5%). Реальные доходы населения с августа, по данным Росстата, в годовом выражении начали показывать снижение (на 0,9% в августе и на 1,5% в сентябре), хотя в феврале—апреле росли на 4,2–5,6%. Кроме того, ЦБ, опасаясь роста закредитованности населения, принял меры банковского регулирования, направленные на снижение темпов роста необеспеченного потребительского кредитования и выдачи ипотеки с небольшим первоначальным взносом. По данным ЦБ, кредитная задолженность населения за девять месяцев 2018 года увеличилась на 2 трлн руб., или на 16,7% с начала года.

В нынешних условиях «расти качественно становится все сложнее», отметил директор направления «финансовые институты» S&P Сергей Вороненко на конференции S&P, предрекая умеренное охлаждение розничного кредитования начиная со следующего года. Долговая нагрузка населения в 2017–2018 годах росла и продолжает расти более быстрыми темпами, чем его реально располагаемые доходы, указал он: «Мы ожидали роста всего розничного портфеля на уровне 12–13% по итогам 2018 года, а, скорее всего, он составит больше 20%».

Снижение качественного спроса на кредиты со стороны населения в будущем может привести к тому, что некоторые банки ослабят стандарты андеррайтинга (подходы к анализу платежеспособности клиента) для достижения целевых показателей роста и прибыльности, и это может оказать неблагоприятное влияние на качество портфеля розничных кредитов в долгосрочной перспективе, опасаются в S&P. Кроме того, доминирующее положение государственных банков в сегменте розничного кредитования, скорее всего, обусловит переориентацию деятельности небольших банков на сегменты, характеризующиеся более высоким уровнем риска.

Население ​готово брать в долг

Рейтинговое агентство «Эксперт РА», так же как и S&P, ожидает в 2019 году замедления темпов роста портфеля розничных кредитов до 15%, говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Михаил Доронкин. «Наблюдаемый рост розничного кредитования в этом году был в значительной степени обеспечен устойчивым снижением ставок, однако уже к концу года данный фактор роста может исчерпать себя, — отмечает он. — Ряд крупных банков уже повысил ставки по ипотеке, спрос на которую крайне чувствителен даже к небольшим колебаниям стоимости кредита». Все крупные игроки ипотечного рынка — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, «Уралсиб», Абсолют Банк — уже подняли ставки в среднем на 0,4–0,5 п.п. после повышения ключевой ставки Центробанком.

В Fitch же считают, что темпы роста розничного кредитования в следующем году останутся довольно высокими. «Возможно лишь небольшое замедление из-за некоторого роста ставок в последнее время, — отмечает старший директор Fitch Александр Данилов. — По итогам 2019 года мы ожидаем рост на 15–20%». По его словам, регулятивные меры ЦБ не оказывают на банки сильного эффекта.

«У банков в корпоративном кредитовании особых перспектив нет: спрос со стороны качественных заемщиков ограничен, и на них много не заработаешь, — полагает Данилов. — А физлица готовы брать деньги в долг, и доходность по этим операциям для банков выше, поэтому все банки и делают ставку на рост в этом сегменте».

Кредитные организации активно рефинансируют необеспеченные кредиты населения, докредитовывая заемщиков, но при этом ежемесячные платежи остаются прежними за счет удлинения сроков кредитов. Банки понимают, что население сильно закредитовано и нельзя, чтобы его траты сильно росли по отношению к доходам. Тем не менее если такой рост кредитов, опережающий рост доходов населения, продолжится, это чревато проблемами в будущем, опасается эксперт.