Активы японского Центробанка превысили ВВП страны

Центральный банк Японии стал первым среди регуляторов стран «Большой семерки», чьи активы оцениваются выше, чем вся экономика страны. Разница между соответствующими показателями составляет ¥77 млрд ($7,7 млрд)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Согласно последним данным ​Центрального Банка Японии регулятор владеет активами на сумму ¥553,59 трлн (порядка $4,85 трлн). Соответствующее сообщение размещено на сайте японского ЦБ. Эта сумма, как указывает Reuters, превышает ВВП страны, который, по последней доступной на данный момент информации — на апрель—июнь, — составлял ¥552,82 трлн ($4,84 трлн). Данные по ВВП за июль—сентябрь, отражающие ситуацию после стихийных бедствий, ожидаются в среду, 14 ноября, замечает агентство.

Однако на данный момент Центробанк Японии, как подчеркивает Reuters, стал первым регулятором стран «Большой семерки», чьи активы оцениваются выше, чем вся экономика страны, которую он пытается стимулировать. Прежде ВВП государства превышала только стоимость активов Швейцарского национального банка, напоминает Reuters.

По информации на ноябрь, активы японского ЦБ, как замечает агентство, также превышают совокупный ВВП пяти развивающихся рынков — Турции, Аргентины, ЮАР, Индии и Индонезии. Кроме того, активы японского Центробанка более чем в пять раз больше стоимости самой дорогой в мире компании — Apple Inc.

Акции японского ЦБ, по информации агентства, начали расти в цене, после того как регулятор в начале 2013 года возглавил Харухико Курода. Своей целью он назвал повышение уровня инфляции в стране до 2% за два года. После этого Курода объявил, что стимулирование экономики государства будет продолжаться, до тех пор пока это необходимо. В результате номинальный ВВП Японии вырос на 11% (ежеквартальное среднее значение валового внутреннего продукта увеличилось на 0,5%). Это, как замечает Reuters, один из самых быстрых темпов роста в новейшей истории.

В собственности Банка Японии, по информации агентства, находится примерно 45% государственных облигаций, которые правительство страны выпускает для покрытия внутреннего долга.

«Политика японского ЦБ явно неустойчива», — прокомментировал агентству ситуацию финансовый аналитик SMBC Nikko Securities Хидэнори Суэзава. «Банк Японии потерпит убытки, если ему придется повышать процентные ставки до, скажем, 2%», — уверен эксперт. «Кроме того, в случае чрезвычайных ситуаций, таких как стихийное бедствие или война, японский ЦБ больше не сможет финансировать государственные облигации», — считает собеседник Reuters.