ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,14 67,35 EUR Нал. 76,66 75,87 USD Бирж. 67,73 -0,11 EUR Бирж. 76,14 -0,08 USD ЦБ. 67,52 +0,67 EUR ЦБ. 76,09 +0,29 EUR/USD 1,12 +0,00 BTC/USD Бирж. 6448,10 +4,90 IMOEX 2387,35 -0,27% RTSI 1110,56 -0,38% Brent 69,50 -2,13% DJIA 25387,18 -2,32% Nasdaq 7200,87 -2,78%
Активы японского Центробанка превысили ВВП страны
Лента новостей
Роль личности в бизнесе: как добиться успеха 09:50, РБК и Volkswagen СМИ узнали о возможной встрече Абэ с Путиным по Курилам в Сингапуре 09:37, Политика Остаться на плаву: как съездить в отпуск и не разориться 09:24, РБК и Мир Активы японского Центробанка превысили ВВП страны 09:10, Финансы Далеко гляжу: как отличить перспективную идею от «пузыря» 09:07, Свое дело Шесть критических ошибок девелоперского маркетинга 09:01, Строительство  Казахстанского пограничника ударили ножом на границе с Россией 08:56, Общество Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 08:40, РБК и Экспострой на Нахимовском Навальный сообщил о запрете на выезд из России 08:36, Политика США пообещали Украине помощь в борьбе с «Северным потоком-2» 08:31, Общество «Яблоко» попросило ФАС проверить контракты родственников Глацких 08:30, Политика Почему канадская нефть упала в цене до $16 за баррель 08:26, Quote Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 08:15, РБК и Открытие Продажа бензина в России стала выгоднее экспорта 08:01, Бизнес Роскачество проверило молочные сосиски 08:00, Общество «Газпром» купит трубы для участка «Силы Сибири» без тендера 07:31, Бизнес Секретный ингредиент итальянской кухни — для завтрака, обеда и ужина 07:30, РБК и Barilla Самолет вернулся в Красноярск после взлета из-за датчика открытия двери 07:26, Общество Стали известны детали переговоров России с Китаем о конкуренте Boeing 777 07:00, Бизнес Котировки Brent впервые за полгода упали ниже $69 06:53, Экономика Израиль показал видео авиаудара по штаб-квартире разведки ХАМАС 06:32, Политика Число жертв лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 42 человек 05:58, Общество Невостребованные вклады предложили перевести в бюджет 05:33, Экономика Президент Австрии не увидел драмы в ситуации с «российским шпионом» 05:20, Политика На упадок сил осенью пожаловались 34% россиян 05:04, Общество «Коммерсантъ» узнал о планах ускорить взимание штрафов ГИБДД 04:38, Общество Ляшко потребовал от Порошенко включить отопление в городах Украины 04:31, Общество В Израиле 53 человека пострадали из-за ракетного обстрела 04:11, Политика
Активы японского Центробанка превысили ВВП страны
Финансы, 09:10
0
Активы японского Центробанка превысили ВВП страны
Центральный банк Японии стал первым среди регуляторов стран «Большой семерки», чьи активы оцениваются выше, чем вся экономика страны. Разница между соответствующими показателями составляет ¥77 млрд ($7,7 млрд)
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Согласно последним данным ​Центрального Банка Японии регулятор владеет активами на сумму ¥553,59 трлн (порядка $4,85 трлн). Соответствующее сообщение размещено на сайте японского ЦБ. Эта сумма, как указывает Reuters, превышает ВВП страны, который, по последней доступной на данный момент информации — на апрель—июнь, — составлял ¥552,82 трлн ($4,84 трлн). Данные по ВВП за июль—сентябрь, отражающие ситуацию после стихийных бедствий, ожидаются в среду, 14 ноября, замечает агентство.

Однако на данный момент Центробанк Японии, как подчеркивает Reuters, стал первым регулятором стран «Большой семерки», чьи активы оцениваются выше, чем вся экономика страны, которую он пытается стимулировать. Прежде ВВП государства превышала только стоимость активов Швейцарского национального банка, напоминает Reuters

По информации на ноябрь, активы японского ЦБ, как замечает агентство, также превышают совокупный ВВП пяти развивающихся рынков — Турции, Аргентины, ЮАР, Индии и Индонезии. Кроме того, активы японского Центробанка более чем в пять раз больше стоимости самой дорогой в мире компании — Apple Inc. 

Акции японского ЦБ, по информации агентства, начали расти в цене, после того как регулятор в начале 2013 года возглавил Харухико Курода. Своей целью он назвал повышение уровня инфляции в стране до 2% за два года. После этого Курода объявил, что стимулирование экономики государства будет продолжаться, до тех пор пока это необходимо. В результате номинальный ВВП Японии вырос на 11% (ежеквартальное среднее значение валового внутреннего продукта увеличилось на 0,5%). Это, как замечает Reuters, один из самых быстрых темпов роста в новейшей истории.

В собственности Банка Японии, по информации агентства, находится примерно 45% государственных облигаций, которые правительство страны выпускает для покрытия внутреннего долга.

«Политика японского ЦБ явно неустойчива», — прокомментировал агентству ситуацию финансовый аналитик SMBC Nikko Securities Хидэнори Суэзава. «Банк Японии потерпит убытки, если ему придется повышать процентные ставки до, скажем, 2%», — уверен эксперт. «Кроме того, в случае чрезвычайных ситуаций, таких как стихийное бедствие или война, японский ЦБ больше не сможет финансировать государственные облигации», — считает собеседник Reuters.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Центробанк , Япония , ВВП
Главное
Продажа бензина в России стала выгоднее экспорта Бизнес
Материалы по теме
СМИ узнали о планах Японии договориться с Россией по Курилам в 2019 году Политика
Subaru отзовет 100 тыс. автомобилей в Японии Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter