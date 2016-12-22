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«Ромир» зафиксировал резкий рост объема «свободных денег» у россиян
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«Ромир» зафиксировал резкий рост объема «свободных денег» у россиян
Финансы, 03:48
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«Ромир» зафиксировал резкий рост объема «свободных денег» у россиян
Объем свободных средств, находящихся в распоряжении россиян, в июне вырос более чем на 20% и составил в среднем 29,7 тыс. рублей, утверждает «Ромир». Социологи связали это явление с отказом россиян от поездок в сезон отпусков
Фото: Белкина / Интерпресс / ТАСС

По сравнению с маем резко вырос объем «свободных денег», которыми располагают россияне, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Индекс свободных денег «Ромира» — это разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги.

В июне их объем вырос сразу на 23,2% по отношению к майским показателям и составил 29,7 тыс. рублей. По мнению социологов, это может быть связано с отказом россиян от поездок во время отпуска.

​«В июне объем свободных денег достиг размера в 29,7 тыс. рублей. Среднегодовое значение индекса свободных денег по итогам первого полугодия составило 23,3 тыс. рублей. Таким образом, индекс свободных денег в июне резко вырос по сравнению с маем — сразу на 23,2%. В денежном выражении рост составил 5,6 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

«Возможно, ситуация объясняется тем, что в этом году многие россияне отказались от поездок во время отпуска, и на руках могло остаться больше денег, чем в прошлые годы, из-за неистраченных «отпускных». Проверить вывод можно будет после получения данных индекса свободных денег в июле и августе», — пояснили социологи.

В городах-миллионниках значение индекса в июне увеличилось на 20,3% по сравнению с маем и составило 38 тыс. рублей. В городах с числом жителей от полумиллиона до миллиона индекс вырос на 17,7%, до 31,2 тыс. рублей. В городах с населением 100-500 тыс. человек индекс повысился на 33,3% и составил 20,8 тыс. рублей.

Исследование базируется на данных потребления 30 тысяч россиян, 11,5 тысячи домохозяйств в 190 городах с населением более 10 тысяч человек.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Исследование , деньги , Бюджет
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