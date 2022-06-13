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Reuters сообщил о «похмелье» инвестплатформ после «пандемийной вечеринки»

Многие инвестплатформы в 2020 и 2021 годах фиксировали рекордные притоки инвестиций на фоне разгона «мемных» акций пользователями Reddit. В 2022 году ситуация кардинально поменялась, пишет агентство
Фото: Brendan McDermid / Reuters
Фото: Brendan McDermid / Reuters

Приток денег на инвестиционные платформы в 2022 году иссякает после бума во время пандемии, который в значительной степени был обеспечен разгоном так называемых мемных акций в 2020–2021 годах, пишет Reuters, называя текущие процессы «похмельем» инвестплатформ.

Многие инвесторы умерили активность на рынке на фоне растущей стоимости жизни и нестабильной экономики, отмечает агентство. В итоге инвестплатформы фиксируют снижение сборов и уменьшение маржи.

Феномен «мемных» акций появился в конце 2020 года и начался с разгона ценных бумаг сети магазинов видеоигр GameStop. Один из пользователей интернет-платформы Reddit выразил недовольство хедж-фондом Melvin Capital, который открывал короткие позиции по акциям компании, так как считал GameStop недооцененной и перспективной компанией. Его поддержали другие пользователи Reddit, начав скупать акции, из-за чего в декабре они выросли на 20%. В течение января 2021 года стоимость акций GameStop выросла на 2500% (до $483). На этом фоне начали расти акции некоторых других компаний, например AMC Entertainment, Koss, Express, Nokia.

Однако к февралю 2021 года котировки GameStop рухнули чуть более чем до $80 за бумагу, то же произошло с акциями AMC Entertainment. Позже они вернулись к росту, но январских пиков уже не достигали.

Глава консалтинговой компании в финансовом секторе Lang Cat Майк Баррет считает, что погоня за легкими активами во время «безумия в соцсетях», которая заставляла расти акции GameStop, улеглась.

«Официально эти компании заявляют, что им удобнее, чтобы их клиенты совершали разумные сделки, а не гонялись за какими-то мемами. Но, к сожалению, это негативно сказалось на их доходах», — добавляет он.

Как выяснил Reuters, семь из 13 британских инвестплатформ, годовую отчетность которых проанализировало агентство, сообщили об убытках. Управляющий директор OpenMoney, которая входит в упомянутые семь компаний, Хейли Миллхаус сообщила, что основатели компании придерживаются «долгосрочного взгляда на достижение прибыльности», в том числе за счет диверсификации услуг.

Короткие ставки на GameStop и AMC почти достигли пиковых значений за год
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Фото:John Minchillo / AP

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Генеральный директор PensionBee, которая также сообщила об убытках, Роми Савова подчеркнула, что продукт ее компании «исключительно долгосрочный». При этом она предположила, что в текущей ситуации новым компаниям на рынке будет сложнее привлечь инвестиции, добавив, что в этом году ожидается запуск меньшего числа инвестплатформ.

Как пишет Reuters, ситуация на рынке инвестирования в текущем году разительно отличается от той, что сложилась в 2021 году. Тогда число новых игроков в секторе прямых инвестиций резко возросло, а несколько платформ зафиксировали рекордные объемы пришедших инвесторов, в том числе на фоне популярности «мемных» акций.

«Но в этом году многие индивидуальные инвесторы, которые наблюдали за ростом своего благосостояния во время исторического ралли финансовых активов в начале пандемии, терпят убытки, поскольку стоимость акций упала во время войны в Европе и неудержимой инфляции», — отмечает агентство.

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