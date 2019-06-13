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Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,42%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+32,09%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
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Парламент Великобритании предложил блокировать выход компаний на биржу
Такой инструмент санкций парламентарии предложили для обеспечения безопасности и борьбы с потоками грязных денег, в том числе и российских, через экономику королевства
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Британские власти рассматривают новые санкционные механизмы в рамках обеспечения госбезопасности. Парламентарии из комитета по международным отношениям палаты общин опубликовали доклад, в котором призвали предоставить Совету национальной безопасности королевства право блокировать размещение на Лондонской бирже акций иностранных компаний, деятельность которых может угрожать безопасности страны. Доклад размещен на сайте парламента Великобритании.

Как отмечает Financial Times, инициатива могла бы решить проблему, которая долгое время уже заботит власти королевства — оборот грязных денег, которые протекают через финансовые рынки Великобритании и связаны с организованной преступностью, а также с «враждебными Лондону» Москвой и Пекином.

Действующее британское законодательство обязывает Управление по финансовому регулированию и надзору проверять, соответствует ли компания или ее отдельные менеджеры критериям, которые позволяют им быть допущенными до листинга акций на фондовой бирже.

«Мы призываем правительство рассмотреть вопрос о том, какую роль должен играть Совет национальной безопасности и его секретариат в использовании этих полномочий (листинга акций на Лондонской бирже. — РБК)», — говорится в докладе парламентариев.

Авторы доклада утверждают, что такая мера позволит предотвратить повторение таких случаев, например, как листинг компании En+ Олега Дерипаски, который попал под санкции США, за что Лондон подвергался критике.

Автор: Анна Трунина
Теги: Великобритания, Лондон, Санкции, Лондонская биржа, листинг, ценные бумаги
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