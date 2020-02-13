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Минфин заявил о поддержке стратегии руководства Сбербанка

В правительстве поддерживают нынешнюю стратегию Сбербанка и намерены сохранить стандарты корпоративного управления, заявили в Минфине. Ранее глава Сбербанка Герман Греф связывал следование стратегии со своей работой в банке
Фото: Андрей Любимов / РБК

Министерство финансов поддерживает стратегию развития Сбербанка, утвержденную его советом директоров, планирует придерживаться существующих стандартов корпоративного управления, заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев, передает корреспондент РБК.

По словам замминистра, Минфин обсуждал с Центральным банком влияние сделки по продаже Сбербанка правительству на других акционеров. «Естественно, будет полная преемственность, мы поддерживаем ту стратегию, которую менеджмент Сбербанка проводит, которую утверждал совет директоров, и в этом плане никаких изменений не планируется», — сказал Колычев, добавив, что «в плане корпоративного управления тоже будем придерживаться таких стандартов, которые были заданы предыдущим акционером, и даже постепенно будем улучшать».

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На этой неделе Банк России и Минфин объявили о продаже Сбербанка правительству. Контрольный пакет акций банка, который исторически принадлежал ЦБ, правительство купит по рыночной цене за счет средств Фонда национального благосостояния. Сейчас в наблюдательном совете Сбербанка пять представителей ЦБ, весной-летом пройдет очередное годовое собрание акционеров, на котором в набсовет будут номинированы уже трое представителей регулятора или вовсе один.

Текущая стратегия Сбербанка действует до 2020 года включительно, к 2021 году банк должен разработать и принять новую стратегию. Основной задачей действующей стратегии является построение экосистемы нефинансовых сервисов. Новую стратегию Сбербанк будет готовить и согласовывать уже с представителями правительства, а не ЦБ. О рисках из-за роста экосистем в финансовом секторе неоднократно заявлял ЦБ, в четверг, 13 февраля, его глава Эльвира Набиуллина сказала, что «экосистемы — это будущее финансовой системы», но они не должны строиться «по закрытому принципу, когда лидеры рынка захватывают в свой периметр все больше небанковских продуктов, собирают все больше данных, а данные становятся главным конкурентным преимуществом финансового бизнеса».

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Глава Сбербанка Герман Греф ранее заявлял, что следование стратегии является условием его работы в банке. «Я глубоко убежден, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я, когда приходил на свою позицию, приходил с концепцией. Если концепция будет изменена, я не вижу своего места в компании», — говорил Греф.

Авторы: Юлия Старостина, Павел Казарновский
Теги: Сбербанк, Минфин, Герман Греф
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