Минфин заявил о поддержке стратегии руководства Сбербанка

В правительстве поддерживают нынешнюю стратегию Сбербанка и намерены сохранить стандарты корпоративного управления, заявили в Минфине. Ранее глава Сбербанка Герман Греф связывал следование стратегии со своей работой в банке

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Министерство финансов поддерживает стратегию развития Сбербанка, утвержденную его советом директоров, планирует придерживаться существующих стандартов корпоративного управления, заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев, передает корреспондент РБК.

По словам замминистра, Минфин обсуждал с Центральным банком влияние сделки по продаже Сбербанка правительству на других акционеров. «Естественно, будет полная преемственность, мы поддерживаем ту стратегию, которую менеджмент Сбербанка проводит, которую утверждал совет директоров, и в этом плане никаких изменений не планируется», — сказал Колычев, добавив, что «в плане корпоративного управления тоже будем придерживаться таких стандартов, которые были заданы предыдущим акционером, и даже постепенно будем улучшать».

На этой неделе Банк России и Минфин объявили о продаже Сбербанка правительству. Контрольный пакет акций банка, который исторически принадлежал ЦБ, правительство купит по рыночной цене за счет средств Фонда национального благосостояния. Сейчас в наблюдательном совете Сбербанка пять представителей ЦБ, весной-летом пройдет очередное годовое собрание акционеров, на котором в набсовет будут номинированы уже трое представителей регулятора или вовсе один.

Текущая стратегия Сбербанка действует до 2020 года включительно, к 2021 году банк должен разработать и принять новую стратегию. Основной задачей действующей стратегии является построение экосистемы нефинансовых сервисов. Новую стратегию Сбербанк будет готовить и согласовывать уже с представителями правительства, а не ЦБ. О рисках из-за роста экосистем в финансовом секторе неоднократно заявлял ЦБ, в четверг, 13 февраля, его глава Эльвира Набиуллина сказала, что «экосистемы — это будущее финансовой системы», но они не должны строиться «по закрытому принципу, когда лидеры рынка захватывают в свой периметр все больше небанковских продуктов, собирают все больше данных, а данные становятся главным конкурентным преимуществом финансового бизнеса».