Рубль упал к доллару и евро после сообщений о новых санкциях США

Рубль упал к доллару и евро после сообщений о новых санкциях США

На фоне сообщений СМИ о новых санкционных инициативах рубль потерял к доллару и европейской валюте 40–50 копеек

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Вечером в среду на Московской бирже российский рубль стал резко дешеветь к доллару США. По состоянию на 22:10 мск курс установился на уровне 66,32 руб. Евро подорожал до примерно 74,7 руб.

При этом до 21:40 (когда появились сообщения Reuters о предложенных сенаторами США санкциях против России) доллар торговался на отметке 65,79, а евро — на отметке 74,24 руб. Падение рубля составило, таким образом, 40–50 коп.

Торги долларом накануне закрылись на отметке 65,88, евро — 74,6.

​Российская валюта стала резко терять в цене где-то с 21:40 мск. В это же время агентство Reuters выпустило сообщения о предложенных сенаторами США санкциях против России.