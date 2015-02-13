Медведев поручил найти на субсидирование ипотеки еще 11 млрд руб.

Общий объем выделяемых на субсидии ипотечникам средств в 2015 году должен составить 20 млрд руб.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев (Фото: РИА Новости)

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минстрою и Минэкономразвития определить «дополнительный объем средств федерального бюджета», выделяемых на субсидирование процентных ставок по ипотечным кредитам в 2015 году.

В документе, опубликованном сегодня на сайте правительства, отмечается, что дополнительно изыскать нужно до 11 млрд руб. с тем, чтобы общий объем выделяемых на субсидии ипотечникам, покупающим жилье на первичном рынке, составил в 2015 году до 20 млрд руб.

Кроме того, Минстрой до 20 февраля 2015 года должен подготовить проект постановления правительства о внесении поправок в федеральную целевую программу «Жилище» на 2011–2015 годы. Речь, в частности, идет о докапитализации Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) на 4,5 млрд руб. для оказания им помощи «отдельным категориям заемщиков, оказавшихся в трудной финансовой ситуации», а также о выделении 9 млрд руб. на субсидирование ставок по ипотеке.

Одновременно с этим Минстрой, Минэкономразвития и Минфин совместно с Внешэкономбанком и АИЖК должны представить в правительство предложения по организации «долгосрочного финансирования проектов по строительству и эксплуатации» доходных домов, а также льготного налогообложения таких проектов.

2 февраля 2015 года на совещании по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Медведев заявил, что кризис не должен свести на нет российский рынок ипотеки. «Иначе и строительная отрасль окажется под двойным ударом – из-за сокращения платежеспособного спроса и проблем с привлечением финансирования», – пояснил премьер-министр.

В тот же день стало известно, что президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву рассмотреть возможность понижения ставок по ипотечным кредитам до 12%.

Ранее с просьбой о снижении ипотечных ставок обратился к главе государства губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Нам очень важно, чтобы работала ипотека. Поэтому с правительством обсуждаем разные варианты поддержки ипотеки, чтобы ее уровень был 12–14%. И с вами я бы тоже хотел по этому поводу посоветоваться», – заявил Воробьев во время встречи с президентом.

Позднее Минэкономразвития предложило оказывать финансовую поддержку только отдельным категориям получателей ипотечных кредитов, в том числе заемщикам, которые покупают единственное жилье или увеличивают жилплощадь в связи с рождением двух и более детей. При этом в обоих случаях речь может идти только о покупке квартир экономкласса, а максимальный размер субсидируемого кредита должен варьироват​​​ься в зависимости от местонахождения приобретаемого жилья.