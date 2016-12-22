Депутата лишили полномочий из-за полиса инвестиционного страхования жизни

Прокуратура сочла нарушением закона наличие у депутата полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), связанного с использованием иностранных фининструментов. Эксперты видят в этом риски и для ИСЖ, и для других чиновников

Денис Давыдов (Фото: edinorossar.ru)

Полномочия председателя собрания депутатов Саратовского муниципального района Саратовской области Дениса Давыдова были прекращены по результатам прокурорской проверки. Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, прокуратура Саратовского района выявила, что депутат нарушил №79-ФЗ, заключив договор страхования жизни. «Действиями страхователя допущено использование денежных средств по сделкам с иностранными компаниями, чем нарушен законодательный запрет на использование иностранных финансовых инструментов», — указывает Генпрокуратура.

Участники рынка считают решение прецедентным. Они отмечают, что в России обращается много финансовых инструментов, которые опосредованно связаны с иностранными рынками. В этой связи, в частности, создаются риски для многих страховых продуктов. Союз профессиональных участников страхового рынка в лице Всероссийского союза страховщиков (ВСС) уже заявил о необходимости урегулирования ситуации.

Суть претензий Генпрокуратуры

Депутат Давыдов в 2013 году заключил в отделении Сбербанка договор инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «Смартполис» с компанией «Сбербанк страхование жизни», рассказал РБК источник на страховом рынке. Его условия страхования предусматривали возможность выплаты дополнительного инвестиционного дохода по нескольким стратегиям инвестирования. Как уточнила Генпрокуратура, ссылаясь на условия заключенного договора, дополнительный инвестиционный доход депутат мог выбрать из набора инструментов, привязанных к динамике разных индикаторов (индекс РТС, золото, акции). Страхователь выбрал набор инвестиционного инструмента «Золото», согласно которому денежные средства используются для покупки фьючерсов на драгметалл на Лондонской фондовой бирже. Таким образом, отмечает прокуратура, «депутат добровольно допустил использование денежных средств по сделкам с иностранными компаниями», чем нарушил федеральный закон, ограничивающий депутатам использование иностранных финансовых инструментов. Согласно ФЗ №79 «О государственной гражданской службе РФ», запрет на приобретение таких инструментов распространяется на широкий перечень государственных лиц, в том числе на государственные должности РФ и субъектов РФ, членов совета директоров Центрального банка, заместителей генерального прокурора, глав городских округов, муниципальных районов, местных администраций и иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.

В «Сбербанк страхование жизни» не комментируют ситуацию.

Что такое инвестиционное страхование жизни?

Инвестиционное страхование — это инструмент, обеспечивающий клиенту кроме непосредственно страховки потенциально высокий доход от инвестиций при гарантии сохранности финансовых вложений. Внесенные клиентом средства распределяются страховщиком между консервативными (ОФЗ, депозиты), для защиты инвестиций, и агрессивными (акции, металлы, нефть, продовольственные товары) инвестиционными инструментами, позволяющими получить повышенную прибыль при благоприятном развитии событий на рынке. Средства между этими двумя портфелями распределяются так, чтобы консервативный обеспечил доходность, покрывающую любые возможные потери по рискованному портфелю. Самостоятельно клиент может выбрать лишь портфель агрессивных инвестиционных инструментов из предложенных страховщиком нескольких вариантов.

Удар по рынку страхования?

Мнения о том, является ли решение прокуратуры обоснованным, у опрошенных РБК участников рынка разошлись. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в пятницу, 12 января, выразил «обеспокоенность попыткой отнесения договора инвестиционного страхования жизни, заключенного с российской страховой организацией, к иностранным финансовым инструментам». В ВСС считают, что это неоправданно. «Договор страхования в соответствии с законодательством не подходит ни под одну классификацию финансового инструмента. Кроме того, клиент не выбирает ни инструмент, ни площадку — это задача страховщика», — поясняет вице-президент ВСС Максим Данилов.

Инвестиции в иностранные активы допускаются к приобретению в пределах лимитов, установленных ЦБ, и используются большинством страховых компаний для диверсификации инвестиционного портфеля, повышения доходности и перестрахования рисков у иностранных перестраховщиков, добавляют в Союзе. В пример они приводят паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и банковские депозиты. «Российские ПИФы могут инвестировать средства в иностранные ценные бумаги, а российские банки могут владеть иностранными активами», — указывают в ВСС. Максим Данилов уверен, что решение саратовской прокуратуры будет единичным, так как в нем есть явное несоответствие законодательству о фондовом рынке. «Мы будем надеяться, что это была разовая ошибка прокуратуры и ситуация будет урегулирована в соответствии с законодательством», — заключает он.

Драйвер рынка Инвестиционное страхование жизни уже несколько лет является самым динамичным сегментом российского страхового рынка. Именно за счет ИСЖ в условиях снижения доходности по депозитам банки и страховщики активизировались в 2016 году в продаже этого продукта, писал ранее РБК. Так, темпы прироста этого сектора в период с 2015 года по январь—сентябрь 2017 года в среднем примерно в шесть раз превышали темпы прироста всего страхового рынка, указывали в ВСС. При этом объем страховых премий с учетом ИСЖ по итогам девяти месяцев 2017 года вырос на 8,7%, а без учета ИСЖ он бы снизился до 0,9%.

Решение прокуратуры явно необоснованное, страхователь через полис ИСЖ не является непосредственным инвестором, а только косвенно получает инвестиционный доход, выбирая направление инвестиций, указывают в ВСС. «Держатель полиса — страхователь — не получает права собственности на финансовые инструменты, благодаря которым формируется доход, не является непосредственным участником торгов, а лишь опосредованно по условиям договора связан с иностранным рынком», — соглашается аналитик АКРА Алексей Бредихин. Таким образом, считает он, признавать страхователя инвестором в финансовые активы, указанные в договоре страхования, некорректно. Поскольку страховщиком по договору является российское юридическое лицо, невозможно отнести и непосредственно договор ИСЖ к иностранному финансовому инструменту, добавляет Бредихин.

Выбор не туда

Несколько опрошенных экспертов считают важным фактором таких сделок то, выбирал ли страхователь при заключении договора привязку к иностранным активам, в которые будет инвестировать страховая компания часть их инвестиций. «Поэтому прокуратура также имеет аргументы, и это может стать прецедентом», — признает президент компании «МетЛайф» Александр Зарецкий. С этим соглашается и адвокат BGP Litigation Георгий Баганов. «Если договором инвестирования предусмотрены национальные эквиваленты, то, скорее всего, именно их надо выбирать госслужащим и депутатам вместо иностранных», — заключает он. В этой связи, как считают эксперты, фактически любой госслужащий, попадающий под ФЗ №79, может быть под угрозой. Такое решение говорит о существующей проблеме трактовки полиса ИСЖ, который предусматривает инвестиции в иностранные активы, вследствие чего чиновники оказываются под риском, говорит генеральный директор «РГС-Жизнь» Евгений Гуревич. «Полис ИСЖ может приобретаться всеми людьми, включая госслужащих и депутатов, поэтому важно скорее урегулировать данный момент законодательно, чтобы другие держатели полисов не были под риском», — считает он.

Александр Зарецкий также согласен, что определенная часть клиентов ИСЖ являются чиновниками и госслужащими, и такой прецедент может негативно повлиять на покупку таких полисов этой категорией клиентов. «Вынося подобное решение сейчас, чуть позже предъявить подобные претензии можно будет покупателю любого полиса страхования или вкладчику в депозиты банка», — добавляет официальный представитель «АльфаСтрахования» Юрий Нехайчук.