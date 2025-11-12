ЦБ Армении разъяснил порядок обмена данными о счетах с Россией

Налоговые органы России и Армении могут запросить информацию о банковских счетах своих резидентов только при наличии конкретного кейса. Летом 2025 года банки Армении для этого начали запрашивать у россиян информацию о резидентстве

Центральный банк Республики Армения (Фото: Blackdeersofmonte / Wikipedia)

Налоговые органы России и Армении обмениваются информацией о банковских счетах только при наличии конкретного запроса. Об этом в интервью Радио РБК рассказал зампред ЦБ Армении Оганнес Хачатрян.

«Это ситуация, когда есть какой-то кейс, открытый налоговой службой [одной из стран]», — сказал Хачатрян в ходе форума FinnoWay Armenia, который провел журнал ПЛАС.

Он пояснил, что существует автоматический механизм для предоставления данных налоговой, но он работает только в том случае, когда имеется конкретный кейс и в банк отправляется запрос. «То есть нельзя не давать [информацию], если запрос правомерный. Но это не то, что армянские и российские налоговые органы связали между собой базы данных. Это не так», — подчеркнул Хачатрян.

Армения ратифицировала многостороннее Соглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией в 2023 году и в 2025 году запустила этот обмен с партнерскими странами. Летом 2025 года опрошенные РБК юристы сообщали, что армянские банки и брокеры начали запрашивать у россиян данные об их налоговом резидентстве для автообмена информацией с Россией.

По информации юридической компании NSV Consulting, первый обмен за 2024 год должен был произойти в сентябре текущего года. При этом Армения является одной из самых популярных среди россиян юрисдикций среди постсоветских стран для открытия зарубежных счетов, пояснял управляющий партнер NSV Consulting Сергей Назаркин.

Налоговые органы стран автоматически обмениваются информацией о финансовых счетах нерезидентов в финансовых организациях на основе принципа взаимности при внедрении стандарта CRS (Common Reporting Standard). Такой обмен затрагивает как физических лиц, так и контролирующих лиц и бенефициаров компаний.

При запуске автообмена российским резидентам необходимо полностью раскрывать информацию о зарубежных счетах и доходах перед российскими налоговыми органами, своевременно уведомлять ФНС и декларировать все полученные за рубежом доходы. По российскому законодательству налоговыми резидентами страны признаются физические лица, фактически находящиеся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.