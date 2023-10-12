В ЦБ предложили разрешить анонимность для дружественных инвесторов

ЦБ готов позволить дружественным инвесторам сохранить «должный уровень анонимности», если они хотят работать на российском рынке, заявил зампред Филипп Габуния. Сейчас они должны полностью раскрыть свои данные российским брокерам

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Центробанк рассматривает возможность упростить допуск дружественных иностранцев на российский рынок, позволив им не раскрывать все данные конечного инвестора, рассказал зампред Банка России Филипп Габуния на Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка.

«Прежде всего речь идет о том, что, когда мы экстренные меры принимали, мы, в том числе, ограничили возможность работы так называемых иностранных счетов номинальных держателей, требуя определенной прозрачности там, чтобы, в том числе, могли выполняться требования нормы и нашего валютного контроля», — напомнил Габуния.

После начала спецоперации и ввода санкций Банк России заморозил инвестиции нерезидентов в российский рынок, но сейчас инвесторы из дружественных стран имеют к нему доступ. Однако для этого они должны быть клиентами местного брокера, банка или управляющей компании, а те, в свою очередь, должны идентифицировать такого клиента (если речь о частном инвесторе) или контролирующих его лиц (если речь об институциональном инвесторе) перед допуском к торгам.

«Мы видим сейчас возможность для различных новых денег несколько ослабить требования к прозрачности, которые мы сейчас затребовали. Вернуть ее по смыслу на те режимы, которые были до начала нынешнего кризиса. Соответственно, это даст возможность хранить должный уровень анонимности для инвесторов, которые хотят инвестировать. Сейчас, чтобы инвестору прийти, ему нужно как в Китае — самому себя показать с паспортными данными. Это можно будет убрать. По срокам не готов назвать точно, но это не дальняя перспектива», — пояснил Габуния.

ЦБ уже работает над механизмами разблокировки счетов депо иностранных номинальных держателей (учитывают права инвесторов на ценные бумаги), открытых на имя депозитариев из дружественных стран, говорили ранее источники РБК.

Из-за того что иностранные депозитарии «заперты» в счетах типа «С», дружественные инвесторы не могут работать на российском рынке через них, а перед Банком России стоит задача привлечь на него нерезидентов, рассказал один из собеседников. Один из этапов решения этой задачи — как раз разблокировка счетов депо иностранных номинальных держателей.