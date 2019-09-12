Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 65,19 (-0,24) Quote, 14:55
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 71,83 (-0,4) Quote, 14:55
Российские волейболисты стартовали на чемпионате Европы с победы Спорт, 18:56 Прокурор запросил 6 лет колонии для фигуранта дела о митингах в Москве Общество, 18:56 ЦБ назвал верными 99% сообщений из Telegram-каналов о сбоях в банках Финансы, 18:54 Путин поздравил отца и сына Нурмагомедовых с защитой титула UFC Спорт, 18:51 Bitcoin подорожал: почему цена криптовалюты продолжит расти Крипто, 18:46 Женщина упала на рельсы на станции фиолетовой ветки московского метро Общество, 18:40 Журнал «Главбух» объявил старт конкурса для бухгалтеров Пресс-релиз, 18:40 Компания BP запланировала продажу активов для спасения климата Бизнес, 18:38 Семья Игоря Талькова подала иск о клевете против певицы Азизы Общество, 18:31 Правительство спрогнозировало профицит бюджета 0,8% в 2020 году Экономика, 18:31 Павел Лобков покинет телеканал «Дождь» Технологии и медиа, 18:24 В столовой Амурского газоперерабатывающего завода произошла потасовка Общество, 18:23 ЦБ зафиксировал кибератаку на российские банки из Бразилии Финансы, 18:22 Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения Экономика, 18:18
Финансы ,  
0 
ЦБ назвал верными 99% сообщений из Telegram-каналов о сбоях в банках
«Многие Telegram-каналы знают о вашей операционной надежности гораздо больше, чем банки сами о себе. Они сигналят о сбоях практически в [тот] момент, когда это происходит», — заявили в ЦБ
Артем Сычев (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Публикации в анонимных Telegram-каналах о технических сбоях в банках достоверны в 99% случаев, сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

«Поверьте, многие Telegram-каналы знают о вашей операционной надежности гораздо больше, чем банки сами о себе. Они сигналят о сбоях практически в [тот] момент, когда это происходит. И, как показывает наше взаимодействие с банками в реагировании на такие события, 99% попаданий в том, что пишут Telegram-каналы», — сказал Сычев, выступая на сессии XVII Международного банковского форума в Сочи.

Финансы
ЦБ введет новое наказание для банков за плохую защиту от кибератак

Позднее он пояснил журналистам, что речь идет с сбоях в операционной работе банков — мобильных приложений, банкоматов и других сервисов дистанционного обслуживания. Подобную информацию о кредитных организациях регулярно анализирует ФинЦЕРТ — Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России.

«Почему для нас это важно? Потому что негативная работа сервисов, неработоспособность сервисов — это негатив в сторону кредитных организаций, а негатив в сторону кредитных организаций — это негатив в сторону финансовой системы в целом», — пояснил Сычев.

Он, впрочем, добавил, что информацию о сбое в каком-либо банке профильные службы регулятора могут узнать и без Telegram-каналов. «Если намечаются какие-то проблемы из-за технических работ, проблемы с провайдером, банки сами об этом уведомляют. Сейчас мы уже о многих сообщениях «Банксты» (тематический Telegram-канал. — РБК) знаем раньше, чем они печатают», — отметил представитель Банка России.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: сбой, ЦБ, Telegram
Материалы по теме
ЦБ указал на предпочтения хакеров красть у компаний суммы до 1 млн руб.
Общество
ЦБ зафиксировал кибератаку на российские банки из Бразилии
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter