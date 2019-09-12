ЦБ назвал верными 99% сообщений из Telegram-каналов о сбоях в банках

«Многие Telegram-каналы знают о вашей операционной надежности гораздо больше, чем банки сами о себе. Они сигналят о сбоях практически в [тот] момент, когда это происходит», — заявили в ЦБ

Артем Сычев (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Публикации в анонимных Telegram-каналах о технических сбоях в банках достоверны в 99% случаев, сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

«Поверьте, многие Telegram-каналы знают о вашей операционной надежности гораздо больше, чем банки сами о себе. Они сигналят о сбоях практически в [тот] момент, когда это происходит. И, как показывает наше взаимодействие с банками в реагировании на такие события, 99% попаданий в том, что пишут Telegram-каналы», — сказал Сычев, выступая на сессии XVII Международного банковского форума в Сочи.

Позднее он пояснил журналистам, что речь идет с сбоях в операционной работе банков — мобильных приложений, банкоматов и других сервисов дистанционного обслуживания. Подобную информацию о кредитных организациях регулярно анализирует ФинЦЕРТ — Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России.

«Почему для нас это важно? Потому что негативная работа сервисов, неработоспособность сервисов — это негатив в сторону кредитных организаций, а негатив в сторону кредитных организаций — это негатив в сторону финансовой системы в целом», — пояснил Сычев.