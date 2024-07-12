Московская биржа арендует новый офис в центре столицы

Московская биржа арендует новый офис недалеко от своей основной штаб-квартиры в Большом Кисловском переулке. Новое пространство будет оборудовано для сотрудников с гибридным графиком работы

Вид на бизнес-центр «Газетный, 17» (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Московская биржа арендует более 5 тыс. кв. м офисов в бизнес-центре «Газетный, 17», рассказал РБК представитель девелопера и оператора сервисных офисов полного цикла Business Club, который выступает оператором БЦ.

«Это коворкинг, в котором временно будут размещены некоторые подразделения на период ремонта основного здания», — пояснил представитель Мосбиржи.

Площадь нового офиса составит почти 5,4 тыс. кв. м, он займет восемь этажей бизнес-центра, рассказали в Business Club. В новом пространстве организуют зоны openspace, кабинеты, переговорные и конференц-зал. В здании будет оборудовано 620 рабочих мест, часть из которых смогут использовать в гибридном формате более 3 тыс. сотрудников, описал концепцию нового офиса Мосбиржи собеседник РБК. «Инвестиции в проект составят порядка 500 млн руб.», — оценил он.

Фото: Business Club Фото: Business Club Фото: Business Club Фото: Business Club Фото: Business Club Фото: Business Club

Предполагается, что в новом пространстве временно будут размещены сотрудники головного офиса биржи. «Московской бирже предстоит провести глобальную реконструкцию своей штаб-квартиры, расположенной в Большом Кисловском переулке», — пояснили в Business Club. Новое пространство находится в шести минутах ходьбы от основного офиса площадки.

Основная штаб-квартира Московской биржи находится в Большом Кисловском переулке в центре Москвы, а входящий в группу биржи Национальный расчетный депозитарий (НРД) располагается на Спартаковской улице (район метро «Бауманская»).

Ранее Мосбиржа также арендовала еще один офис на Воздвиженке, расположенный в нескольких метрах от Кремля. Но в 2021 году генеральный директор площадки Юрий Денисов сообщил РБК, что биржа планирует отказаться от этого пространства. Это решение связано с переходом части сотрудников на удаленный формат работы, объяснял Денисов. «Биржа перестроила процессы с точки зрения удаленного доступа и его безопасности, электронного документооборота и хранения документов. Мы пришли к выводу, что около 40% сотрудников можно дать возможность работать удаленно на ротационной основе», — отмечал глава площадки. Фактически Мосбиржа переехала из офиса на Воздвиженке в начале 2023 года.