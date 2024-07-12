 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Московская биржа арендует новый офис в центре столицы

Московская биржа арендует новый офис недалеко от своей основной штаб-квартиры в Большом Кисловском переулке. Новое пространство будет оборудовано для сотрудников с гибридным графиком работы
Московская биржа MOEX ₽225,56 -1,82% Купить
Вид на бизнес-центр &laquo;Газетный, 17&raquo;
Вид на бизнес-центр «Газетный, 17» (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Московская биржа арендует более 5 тыс. кв. м офисов в бизнес-центре «Газетный, 17», рассказал РБК представитель девелопера и оператора сервисных офисов полного цикла Business Club, который выступает оператором БЦ.

«Это коворкинг, в котором временно будут размещены некоторые подразделения на период ремонта основного здания», — пояснил представитель Мосбиржи.

Площадь нового офиса составит почти 5,4 тыс. кв. м, он займет восемь этажей бизнес-центра, рассказали в Business Club. В новом пространстве организуют зоны openspace, кабинеты, переговорные и конференц-зал. В здании будет оборудовано 620 рабочих мест, часть из которых смогут использовать в гибридном формате более 3 тыс. сотрудников, описал концепцию нового офиса Мосбиржи собеседник РБК. «Инвестиции в проект составят порядка 500 млн руб.», — оценил он.

Фото: Business Club
Фото: Business Club
Фото: Business Club
Фото: Business Club
Фото: Business Club
Фото: Business Club
Фото: Business Club
Фото: Business Club
Фото: Business Club
Фото: Business Club
Фото: Business Club
Фото: Business Club
Фото: Business Club
Фото: Business Club
Фото: Business Club
Фото: Business Club
Фото: Business Club
Фото: Business Club

Предполагается, что в новом пространстве временно будут размещены сотрудники головного офиса биржи. «Московской бирже предстоит провести глобальную реконструкцию своей штаб-квартиры, расположенной в Большом Кисловском переулке», — пояснили в Business Club. Новое пространство находится в шести минутах ходьбы от основного офиса площадки.

Мосбиржа откажется от офиса близ Кремля из-за частичной удаленки
Финансы
Вид на офис Мосбиржи на Воздвиженке

Основная штаб-квартира Московской биржи находится в Большом Кисловском переулке в центре Москвы, а входящий в группу биржи Национальный расчетный депозитарий (НРД) располагается на Спартаковской улице (район метро «Бауманская»).

Ранее Мосбиржа также арендовала еще один офис на Воздвиженке, расположенный в нескольких метрах от Кремля. Но в 2021 году генеральный директор площадки Юрий Денисов сообщил РБК, что биржа планирует отказаться от этого пространства. Это решение связано с переходом части сотрудников на удаленный формат работы, объяснял Денисов. «Биржа перестроила процессы с точки зрения удаленного доступа и его безопасности, электронного документооборота и хранения документов. Мы пришли к выводу, что около 40% сотрудников можно дать возможность работать удаленно на ротационной основе», — отмечал глава площадки. Фактически Мосбиржа переехала из офиса на Воздвиженке в начале 2023 года.

Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Мосбиржа офисы
Материалы по теме
Объединение казахстанских бирж остановили из-за санкций против Мосбиржи
Политика
ЦБ не увидел проблем для обмена активами из-за санкций на Мосбиржу
Финансы
Санкции против Мосбиржи вызвали проблемы у банков с валютными свопами
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 17:49
СОГАЗ заявил о готовности выплатить компенсации за крушение Superjet Общество, 19:13
В новом розыгрыше Кубка России сыграет ZOV и еще 12 любительских клубов Спорт, 19:11
Главой Саратовского института Росгвардии стал Герой России из «Витязя» Политика, 19:07
Туктамышева назвала ₽200 тыс. в месяц комфортной суммой для жизни Спорт, 19:03
Детский омбудсмен рассказала о состоянии освобожденных в Уфе детей Общество, 18:56
Медведев второй раз подряд проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона Спорт, 18:46
Белоусов предложил лечить участников военной операции в местах отпусков Политика, 18:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава Коломны опубликовал фото и видео с места крушения Superjet Общество, 18:29
Медведеву дали предупреждение за ругань с судьей в полуфинале Уимблдона Спорт, 18:28
Польский военный самолет разбился о ВПП в Гдыне Общество, 18:20
Силовики пришли на завод, где ремонтировали упавший под Коломной Superjet Общество, 18:17
Минюст внес «Фонд Джона Смита» в перечень нежелательных Политика, 18:16
На «Иннопроме» обсудили музейное будущее промышленного оборудования Отрасль, 18:06
Путин подписал закон об индексации акцизов на табачную продукцию Экономика, 18:04