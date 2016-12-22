Эксперты указали банкам на необходимость цифровизации бизнеса за 2-3 года

Эксперты Boston Consulting Group предупредили банки о необходимости срочной цифровизации своего корпоративного бизнеса и предложили три направления трансформации. В противном случае банки не смогут показывать приемлемую доходность

По прогнозам консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), в ближайшие пять лет 30% выручки в мировом традиционном корпоративном банкинге будет получено исключительно через цифровые каналы. При этом у корпоративных банков есть два-три года для того, чтобы провести комплексную цифровую трансформацию, и российские банки с этой точки зрения не отстают от своих западных коллег, а в ряде направлений вовсе являются пионерами, следует из нового отчета BCG «Мировой корпоративный банковский бизнес: как достичь успеха с помощью цифровизации» (есть в распоряжении РБК).

Партнер и управляющий директор Boston Consulting Group Дмитрий Ангаров указывает на два основных пути цифровизации банков. Первый путь — трансформация существующей архитектуры (ядра), что, в зависимости от состояния действующих систем, может стать длительным, трудоемким и затратным процессом. Альтернативный сценарий предусматривает создание цифрового банка в отдельном технологическом контуре, но на балансе основного банка (по аналогии модели «bank as a service» — «банк как сервис»). «Преимущества этого подхода с точки зрения скорости очевидны, но в этом случае всегда возникает вопрос интеграции с существующими системами банка», — поясняет Ангаров.

Проведенный BCG опрос на тему цифровизации среди руководителей в корпоративном банковском секторе показал, что, по мнению подавляющего большинства респондентов (86%), цифровизация изменит как конкурентную среду, так и экономику их банков. При этом менее половины опрошенных (43%) сообщили, что у них есть четкая стратегия цифровизации.

Аналитики BCG выделяют три наиболее эффективных направления цифровой трансформации для корпоративных банков. Во-первых, это цифровизация всего взаимодействия клиента и банка, что принесет выгоду как с точки зрения удовлетворенности клиентов, так и с точки зрения затрат на внутренние процессы. Второе направление предполагает использование цифровых инструментов для поддержки продаж, таких как удаленный интерфейс клиентского менеджера, динамическое ценообразование, использование искусственного интеллекта для цифровизации рутинных операций и другие. Наконец, банкам необходимо выстроить систему управления большими данными и адаптировать к новым требованиям IT-архитектуру.

Сегодня доходность корпоративного бизнеса в России во всех клиентских сегментах находится под давлением, полагает Дмитрий Ангаров. По его словам, российским банкам, также как и их иностранным коллегам, достаточно трудно показывать приемлемую норму доходности без радикальных изменений бизнес-модели, так как классические методы повышения рентабельности бизнеса зачастую уже испробованы.

Однако, по оценкам начальника отдела валидации «Эксперт РА» Станислава Волкова, на российском рынке вряд ли треть прибыли в корпоративном банкинге в ближайшее время принесут цифровые каналы. «Все крупные корпорации кредитуются и обслуживаются в крупных банках и зачастую выбор этих банков обоснован не наличием передовых продуктов, а надежностью или сложившимися взаимоотношениями», — поясняет Волков. По его словам, это несколько тормозит развитие цифровых услуг в корпоративном банкинге. В первую очередь, цифровые каналы будут развиваться и демонстрировать двузначные темпы прироста в сегменте розничного банкинга и малого и среднего бизнеса, прогнозирует Волков.