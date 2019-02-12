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Финансы ,  
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Путин назвал рост ставок по ипотеке разовым и краткосрочным явлением
Президент подчеркнул, что подорожание ипотечных кредитов ожидалось заранее. В будущем, по словам Путина, ставки снова снизятся
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Продолжающийся с осени 2018 года рост ставок по ипотечным кредитам — «разовое и краткосрочное явление», в будущем ипотека снова станет дешевле, заявил президент России Владимир Путин.

«У меня нет оснований полагать, что будет как-то иначе», — заявил Путин на проходящей в Казани встрече с представителями общественности по вопросам реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

Глава государства признал, что «на пункт, на два процентных пункта» ставки по ипотечным кредитам в последнее время выросли, но назвал такую ситуацию «ожидаемой».

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Ставки по ипотеке поднялись до уровня годичной давности

«Правительство, для того чтобы получить источники для реализации национальных проектов, приняло ряд решений. В том числе повысило НДС. Совершенно очевидно, что повышение ставки НДС влияет на инфляцию. Для того чтобы сдерживать инфляцию, Центральный банк повышает ключевую ставку. Это не может не отразиться на ставке ипотечных кредитов. Это прогнозируемая ситуация», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что правительство считает нынешний рост краткосрочным, и он сам склонен считать, что именно так и будет, несмотря на различные «измышления» и публикации.

«В дальнейшем показатели должны не только выровняться, но и начать снижаться», — сказал Путин.

По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в России в декабре 2018 года, составила 9,66% годовых, достигнув максимального с февраля 2018 года уровня. По сравнению с ноябрем средняя ставка выросла на 0,14 п.п., а по сравнению с октябрем — на 0,25 п.п. Сам Путин на встрече 12 февраля отметил, что средневзвешенная ставка колеблется сейчас «где-то в районе» 11% годовых.

Финансы
В ЦБ отказались связывать подорожание кредитов с ростом ключевой ставки

Согласно обнародованным правительством целевым показателям нацпроекта «Жилье и городская среда», уже в 2019 году среднюю ставку планируется снизить до 8,9%, в 2021-м — до 8,5%, в 2024-м — до 7,9%. В 2017 году, по данным ЦБ, она составляла 10,64%.

В январе 2019 года директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов заявил, что рост стоимости кредитов нельзя однозначно связывать с повышением ключевой ставки ЦБ.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Ипотека, Путин
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