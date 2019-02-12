Путин назвал рост ставок по ипотеке разовым и краткосрочным явлением

Президент подчеркнул, что подорожание ипотечных кредитов ожидалось заранее. В будущем, по словам Путина, ставки снова снизятся

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Продолжающийся с осени 2018 года рост ставок по ипотечным кредитам — «разовое и краткосрочное явление», в будущем ипотека снова станет дешевле, заявил президент России Владимир Путин.

«У меня нет оснований полагать, что будет как-то иначе», — заявил Путин на проходящей в Казани встрече с представителями общественности по вопросам реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

Глава государства признал, что «на пункт, на два процентных пункта» ставки по ипотечным кредитам в последнее время выросли, но назвал такую ситуацию «ожидаемой».

«Правительство, для того чтобы получить источники для реализации национальных проектов, приняло ряд решений. В том числе повысило НДС. Совершенно очевидно, что повышение ставки НДС влияет на инфляцию. Для того чтобы сдерживать инфляцию, Центральный банк повышает ключевую ставку. Это не может не отразиться на ставке ипотечных кредитов. Это прогнозируемая ситуация», — сказал Путин.