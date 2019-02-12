Январское нашествие: зачем иностранцы вернулись к скупке российских бумаг

Иностранцы в январе нарастили вложения в российские бумаги на 92,8 млрд руб., обновив рекорды по акциям за 5 лет, по ОФЗ — за год. Отсутствие санкционных новостей позволяет России пользоваться позитивной ситуацией на мировом рынке

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Иностранные инвесторы в январе 2019 года купили рекордный как минимум за пять лет объем российских акций и обновили годовой максимум по приобретению облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом говорится в обзоре ЦБ по ликвидности банковского сектора.

За первый месяц года нерезиденты нарастили вложения в ОФЗ на 55 млрд руб. (рекорд с января 2018 года). «Около половины этого объема было приобретено на аукционах, остальное — на вторичном рынке», — пояснили в ЦБ. Приток средств нерезидентов на вторичном рынке также наблюдался впервые за год. Активные покупки иностранных инвесторов повлияли на доходность длинных выпусков, которая снизилась на 50–60 б.п. Если в середине декабря средняя доходность облигаций (по индексу RGBI) находилась выше 8,6%, то сейчас она снизилась до 8,14%.

Иностранцы за январь также приобрели российские акции на 37,8 млрд руб., что является рекордным объемом минимум за последние пять лет (более ранняя статистика недоступна). На этом фоне рублевый индекс Мосбиржи вырос на 6,4%, обновив исторический максимум, а долларовый индекс MSCI Russia повысился на 13,2%, вернувшись к уровню апреля прошлого года.

«Доля нерезидентов на рынке акций отнюдь не капля в море, но реальной погоды она уже не делает», — отмечает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. А вот на рынке ОФЗ нерезиденты являют собой ту критическую массу, которая обеспечивает ликвидность инструмента, указывает он.

В ЦБ считают, что положительное влияние на настроения инвесторов оказали смягчение риторики ФРС США относительно перспектив ужесточения денежно-кредитной политики и прогресс в торговых переговорах США и Китая, а также возврат цен на нефть марки Brent до уровня выше $60 за баррель.