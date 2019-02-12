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Финансы ,  
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Январское нашествие: зачем иностранцы вернулись к скупке российских бумаг
Иностранцы в январе нарастили вложения в российские бумаги на 92,8 млрд руб., обновив рекорды по акциям за 5 лет, по ОФЗ — за год. Отсутствие санкционных новостей позволяет России пользоваться позитивной ситуацией на мировом рынке
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Иностранные инвесторы в январе 2019 года купили рекордный как минимум за пять лет объем российских акций и обновили годовой максимум по приобретению облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом говорится в обзоре ЦБ по ликвидности банковского сектора.

За первый месяц года нерезиденты нарастили вложения в ОФЗ на 55 млрд руб. (рекорд с января 2018 года). «Около половины этого объема было приобретено на аукционах, остальное — на вторичном рынке», — пояснили в ЦБ. Приток средств нерезидентов на вторичном рынке также наблюдался впервые за год. Активные покупки иностранных инвесторов повлияли на доходность длинных выпусков, которая снизилась на 50–60 б.п. Если в середине декабря средняя доходность облигаций (по индексу RGBI) находилась выше 8,6%, то сейчас она снизилась до 8,14%.

Иностранцы за январь также приобрели российские акции на 37,8 млрд руб., что является рекордным объемом минимум за последние пять лет (более ранняя статистика недоступна). На этом фоне рублевый индекс Мосбиржи вырос на 6,4%, обновив исторический максимум, а долларовый индекс MSCI Russia повысился на 13,2%, вернувшись к уровню апреля прошлого года.

«Доля нерезидентов на рынке акций отнюдь не капля в море, но реальной погоды она уже не делает», — отмечает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. А вот на рынке ОФЗ нерезиденты являют собой ту критическую массу, которая обеспечивает ликвидность инструмента, указывает он.

В ЦБ считают, что положительное влияние на настроения инвесторов оказали смягчение риторики ФРС США относительно перспектив ужесточения денежно-кредитной политики и прогресс в торговых переговорах США и Китая, а также возврат цен на нефть марки Brent до уровня выше $60 за баррель.

Резкий отток нерезидентов из российских бумаг начался в апреле после введения американских санкций против публичных компаний Олега Дерипаски UC Rusal и En+, а в дальнейшем усугубился негативной тенденцией на мировом рынке, когда инвесторы выводили свои средства с развивающихся рынков. В августе к снижению популярности активов в России привела угроза новых западных санкций против госдолга страны и госбанков (соответствующие законопроекты были внесены в конгресс США). В итоге на 1 января 2019 года доля иностранных инвесторов в ОФЗ упала до 24,4% (владели бумагами на 1,8 трлн руб.), тогда как в начале 2018 года нерезидентам принадлежало 33,1% рублевого госдолга.

Причины возвращения

На возвращение нерезидентов повлияли три основные причины, считает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Первая причина — восстановление аппетита инвесторов к риску, в том числе к вложениям на развивающихся рынках, по сравнению с октябрем—декабрем 2018 года, говорит он. Если еще в декабре инвесторы жили ожиданиями, что ставка ФРС (влияет на доходность госбумаг в США. — РБК) будет несколько раз повышена в 2019 году, то уже через месяц рынок стал считать вероятным вариант с поворотом к снижению долларовых ставок в начале 2020 года, соглашается глава управления рыночных исследований и аналитики Росбанка Юрий Тулинов. ​«В условиях, когда ФРС может взять паузу в цикле повышения базовой ставки, спрос на подешевевшие облигации развивающихся стран начал восстанавливаться», — объясняет главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Вторая причина в том, что санкционный риск хотя и сохраняет свою актуальность, отсутствие активности по этому направлению позволяет российским активам участвовать в общем тренде восстановления сектора развивающихся рынков, подчеркнул Бахтин, напомнив, что ожидаемое рассмотрение конгрессом США санкционных законопроектов, которое должно было начаться 12 февраля, отложено на неопределенный срок. «Политические разногласия привели к задержке утверждения бюджета США. В этих условиях конгресс не может рассматривать неприоритетные законопроекты, к тому же актуальность введения санкций на российский госдолг снизилась», — дополняет Дмитрий Монастыршин.

Столь внушительная динамика на рынке госбумаг была обусловлена более чем трехмесячным отсутствием резких колебаний во внешней новостной повестке, считает замгендиректора «Газпромбанк — Управление активами» Евгений Романов. «Это позволило иностранным инвесторам сфокусироваться на фундаментальных факторах инвестиционной привлекательности России, в том числе — высоких реальных ставках, крепких бюджетных показателях и сравнительно стабильном обменном курсе», — сказал он.

Восстановление нефтяных цен и нейтрализация угрозы возвращения нефтяного рынка к уровню $40 за баррель также поддерживают российские активы, называет третью причину Бахтин.

Без повторения рекордов

Приток средств со стороны нерезидентов может продолжаться в умеренном объеме, пока на рынках действует совокупность вышеуказанных факторов, указывает инвестстратег «БКС Премьер». Но, по его словам, нужно понимать, что если бы не было оттока нерезидентов с апреля из-за санкционных рисков, текущего рыночного позитива вряд ли хватило бы для того, чтобы зарубежные инвесторы сформировали столь существенный приток.

В дальнейшем из-за сохранившегося риска санкций притоки средств нерезидентов обещают быть менее выраженными, чем в январе, прогнозирует Юрий Тулинов. Но спрос на российские облигации со стороны нерезидентов в 2019 году будет восстанавливаться, ожидает Дмитрий Монастыршин. «Решения рейтинговых агентств по повышению суверенного рейтинга России и рост общего спроса на риск развивающихся стран будут позитивными факторами для рынка рублевых облигаций», — считает он.

Немаловажным внутренним фактором будет и динамика инфляции в России в феврале-марте, поскольку она будет определять траекторию политики ЦБ и, как следствие, сможет оказать влияние на доходности госбумаг, заключает Романов.

Авторы: Евгения Чернышова, Екатерина Литова
Теги: ОФЗ, иностранные инвесторы
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