Январское нашествие: зачем иностранцы вернулись к скупке российских бумаг

Резкий отток нерезидентов из российских бумаг начался в апреле после введения американских санкций против публичных компаний Олега Дерипаски UC Rusal и En+, а в дальнейшем усугубился негативной тенденцией на мировом рынке, когда инвесторы выводили свои средства с развивающихся рынков. В августе к снижению популярности активов в России привела угроза новых западных санкций против госдолга страны и госбанков (соответствующие законопроекты были внесены в конгресс США). В итоге на 1 января 2019 года доля иностранных инвесторов в ОФЗ упала до 24,4% (владели бумагами на 1,8 трлн руб.), тогда как в начале 2018 года нерезидентам принадлежало 33,1% рублевого госдолга.
На возвращение нерезидентов повлияли три основные причины, считает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Первая причина — восстановление аппетита инвесторов к риску, в том числе к вложениям на развивающихся рынках, по сравнению с октябрем—декабрем 2018 года, говорит он. Если еще в декабре инвесторы жили ожиданиями, что ставка ФРС (влияет на доходность госбумаг в США. — РБК) будет несколько раз повышена в 2019 году, то уже через месяц рынок стал считать вероятным вариант с поворотом к снижению долларовых ставок в начале 2020 года, соглашается глава управления рыночных исследований и аналитики Росбанка Юрий Тулинов. «В условиях, когда ФРС может взять паузу в цикле повышения базовой ставки, спрос на подешевевшие облигации развивающихся стран начал восстанавливаться», — объясняет главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
Вторая причина в том, что санкционный риск хотя и сохраняет свою актуальность, отсутствие активности по этому направлению позволяет российским активам участвовать в общем тренде восстановления сектора развивающихся рынков, подчеркнул Бахтин, напомнив, что ожидаемое рассмотрение конгрессом США санкционных законопроектов, которое должно было начаться 12 февраля, отложено на неопределенный срок. «Политические разногласия привели к задержке утверждения бюджета США. В этих условиях конгресс не может рассматривать неприоритетные законопроекты, к тому же актуальность введения санкций на российский госдолг снизилась», — дополняет Дмитрий Монастыршин.
Столь внушительная динамика на рынке госбумаг была обусловлена более чем трехмесячным отсутствием резких колебаний во внешней новостной повестке, считает замгендиректора «Газпромбанк — Управление активами» Евгений Романов. «Это позволило иностранным инвесторам сфокусироваться на фундаментальных факторах инвестиционной привлекательности России, в том числе — высоких реальных ставках, крепких бюджетных показателях и сравнительно стабильном обменном курсе», — сказал он.
Восстановление нефтяных цен и нейтрализация угрозы возвращения нефтяного рынка к уровню $40 за баррель также поддерживают российские активы, называет третью причину Бахтин.
Приток средств со стороны нерезидентов может продолжаться в умеренном объеме, пока на рынках действует совокупность вышеуказанных факторов, указывает инвестстратег «БКС Премьер». Но, по его словам, нужно понимать, что если бы не было оттока нерезидентов с апреля из-за санкционных рисков, текущего рыночного позитива вряд ли хватило бы для того, чтобы зарубежные инвесторы сформировали столь существенный приток.
В дальнейшем из-за сохранившегося риска санкций притоки средств нерезидентов обещают быть менее выраженными, чем в январе, прогнозирует Юрий Тулинов. Но спрос на российские облигации со стороны нерезидентов в 2019 году будет восстанавливаться, ожидает Дмитрий Монастыршин. «Решения рейтинговых агентств по повышению суверенного рейтинга России и рост общего спроса на риск развивающихся стран будут позитивными факторами для рынка рублевых облигаций», — считает он.
Немаловажным внутренним фактором будет и динамика инфляции в России в феврале-марте, поскольку она будет определять траекторию политики ЦБ и, как следствие, сможет оказать влияние на доходности госбумаг, заключает Романов.