Бастрыкин связал падение рубля с использованием инсайдерской информации

Крупные игроки на валютном рынке, не имея информации о том, как именно будет меняться курс рубля, не стали бы вкладывать в рискованные сделки столь крупные суммы, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин (Фото: Михаил Климентьев/ТАССлава Следственного комитета РФ (СК) Александр Бастрыкин.)

Резкое падение курса рубля произошло не только из-за снижения цен на нефть и введенных против России санкций, но и из-за «сильнейшего спекулятивного давления» на рубль, уверен глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

«При этом некоторые крупные участники валютного рынка строили свои спекулятивные стратегии финансовыми инструментами таким образом, словно им было во всех деталях известно о динамике дальнейших курсовых колебаний национальной валюты. Представляется, что без знания соответствующей инсайдерской информации они вряд ли совершали бы подобные спекулятивные сделки, связанные с высокими рисками, и использовали бы для этого практически всю доступную им ликвидность», — заявил Бастрыкин, выступая на круглом столе «Актуальные проблемы науки уголовного права и правоприменительной практики стран СНГ».

Глава СКР подчеркнул, что за инсайдерскую торговлю и манипулирование валютным рынком предусмотрена уголовная ответственность, однако за три года по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ было возбуждено всего три дела. «Связано это не только с объективными трудностями и отсутствием навыков выявления подобного рода преступлений. Сами эти статьи, по сути, являются нормами, применение которых практически невозможно», — посетовал Бастрыкин, призвав к обновлению законодательства.

По словам главы СКР, «мертвые нормы», формально устанавливающие ответственность за манипулирование рынком и незаконное использование инсайдерской информации, нуждаются в совершенствовании, так как в нынешнем виде имеют «крайне низкий правоприменительный потенциал».

«Нежелательность сохранения таких норм в действующем уголовном законодательстве заключается в том, что они лишь создают видимость уголовно-правовой защищенности соответствующих общественных отношений, которые в действительности нисколько не защищены от посягательств», — подчеркнул Бастрыкин.

Глава СКР также указал, что введенные Западом санкции не коснулись краткосрочного финансирования, «которое и образует спекулятивный капитал, оказывающий давление на нашу национальную валюту». Еще в декабре 2014 года, после начала резкого снижения курса рубля, Бастрыкин назвал борьбу с валютными спекулянтами, нарушающими закон, «важнейшим вопросом для обеспечения стабилизации экономической ситуации в стране».

«Резкие колебания, а тем более ослабление национальной валюты, влекут за собой крайне негативные последствия для экономики, в том числе инфляцию. И с этим нужно жестко бороться», — говорил Бастрыкин, предложив внести в Уголовный кодекс поправки так, чтобы инсайдерская торговля и манипулирование рынком в валютной сфере стали отягчающим обстоятельством.

Позднее президент России Владимир Путин потребовал от ФСБ уделять больше внимания борьбе с экономическими махинациями, которые приводят к скачкам курса национальной валюты. «Нужно тесно взаимодействовать со Счетной палатой, Росфинмониторингом и другими контрольными структурами, активнее раскрывать и пресекать попытки кибермахинаций на российском фондовом и валютном рынках, которые приводят к курсовым скачкам и ранят финансовую систему страны», — заявил Путин, выступая на коллегии ФСБ.