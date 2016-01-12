Цена нефти марки Brent упала ниже $31 за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале опустилась ниже отметки $31 за баррель. Падение котировок продолжается последнюю неделю на фоне нестабильной ситуации на биржах в Китае

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Цена фьючерсных контрактов на нефть марки Brent с поставкой в феврале опустилась ниже $31 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость нефти начала снижаться после открытия торгов на биржах в Китае. В первые минуты после открытия Shanghai Composite упал ниже психологической отметки 3000 пунктов. После незначительной коррекции индекс продолжил снижаться и к 6:00 мск ушел в минус на 1,24%. В свою очередь к этому времени Brent опустился до отметки $31,09.

Позднее Shanghai Composit начал расти. По состоянию на 8:30 мск торги шли в зеленой зоне у отметки 3027 пунктов (+0,35%). Тем не менее после небольшого отката цен стоимость нефтяных котировок стала снижаться: в 8:31 мск баррель Brent стоил $30,73.

«Сейчас сложно определить дно [для нефтяных цен], так как основы очень слабы. Непредсказуемые действия китайского правительства с юанем говорят о том, что у правительства нет четкого плана относительно денежной политики», — говорит аналитик National Australia Bank Виэнн Лай (цитата по The Wall Street Journal).

Финансовые власти КНР пытались перед началом торгов стабилизировать ситуацию, незначительно изменив курс юаня. Однако, как отмечает агентство Bloomberg, инвесторы по-прежнему не понимают, какие меры планирует предпринять регулятор для исправления сложившейся ситуации и удержания фондового рынка выше отметки 3000.

В начале января швейцарский банк UBS предсказал, что в первом полугодии 2016 года стоимость Brent может снизиться до $30 за баррель. Как заявлял руководитель отдела анализа сырьевых и валютных рынков UBS Wealth Management в Гонконге Доминик Шнайдер, этому будут способствовать затоваренные рынки, а восстановления цен можно ждать лишь во втором полугодии на фоне сокращения добычи нефти в США.



