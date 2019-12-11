Кипр обогнал регионы России по объему активов у российских брокеров

ЦБ впервые раскрыл, сколько активов держат на счетах клиенты российских брокеров. Одними из ключевых клиентов профучастников стали резиденты Кипра

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

ЦБ впервые раскрыл, сколько денег держат на счетах клиенты российских брокеров. В пятерке лидеров по сумме средств на брокерском обслуживании — жители и компании Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Кипра и Краснодарского края.

На конец сентября российские профучастники обслуживали 3,4 млн клиентов, которые держали на счетах 10,6 трлн руб., говорится в аналитическом комментарии регулятора по активам в брокерской отрасли за третий квартал 2019 года. С конца 2018 года количество клиентов на брокерском обслуживании увеличилось на 53%, следует из записки. Активными являются 12,6% клиентов, при этом у банков активных клиентов меньше (11%), у небанковских брокеров — больше (16%).

Абсолютным лидером по количеству открытых брокерских счетов и по объему активов на них является Москва: жители столицы и работающие в ней компании открыли в банках более 368 тыс. брокерских счетов на общую сумму 3,17 трлн руб., у небанковских брокеров — более 181 тыс. счетов на общую сумму 2,6 трлн руб. На втором месте — Московская область: ее компании и жители открыли более 164 тыс. брокерских счетов на общую сумму 239,2 млрд руб. в банках и 71,3 тыс. счетов более чем на 1,17 трлн руб. — у небанковских брокеров. Совокупно на Москву и Московскую область приходится 23% клиентов (785,8 тыс. лиц) и 68% активов (7177,1 млрд руб.), оценил ЦБ.

«Миллионеры» из Московской области Из данных ЦБ следует, что «средний» клиент небанковского брокера, зарегистрированный в Москве, держит на счете 2,2 млн руб., а «средний» клиент из Московской области — почти в семь раз больше (14,7 млн руб.). Более миллиона рублей средний брокерский счет также составляет в Краснодарском крае — 1,8 млн руб., Ростовской и Тамбовской областях (1,6 млн руб.). Дело в том, поясняет ЦБ, что в ряде регионов, в частности в Московской области и Краснодарском крае, существенную долю на брокерских активах занимают активы нескольких особо крупных клиентов. Медианный размер брокерского счета по России у физического лица составляет 400 тыс. руб., отмечает ЦБ.

На третьем месте — Санкт-Петербург: в банках его жители и компании открыли 131,7 тыс. брокерских счетов на общую сумму 244,2 млрд руб., у небанковских брокеров — 59,7 тыс. счетов на 257,3 млрд руб.